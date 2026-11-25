La contundente consagración de Universitario de Deportes en la Liga Femenina 2026 no pasó desapercibida para las máximas autoridades del fútbol mundial. Tras conquistar el título nacional venciendo a su clásico rival en condición de visitante, el conjunto estudiantil recibió un emotivo reconocimiento oficial desde la sede principal de la FIFA. El propio presidente del organismo rector, Gianni Infantino, envió una carta formal para felicitar a las ‘Leonas’ por el campeonato obtenido, resaltando su esfuerzo sostenido y el gran desempeño mostrado durante el año.

El cuadro merengue selló su campaña perfecta tras derrotar este fin de semana a Alianza Lima por 4-1 en el Estadio Alejandro Villanueva. Con ese triunfo en el duelo de vuelta, cerraron el Torneo Clausura con global de 7-2, marcando una superioridad grande frente a su clásico rival.

Previamente, el equipo crema ya había sacado una importante ventaja en el partido de ida al imponerse por 3-1 en condición de local. De esta manera, tras haber conquistado también el Torneo Apertura meses atrás, Universitario de Deportes se adjudicó ambos torneos cortos y celebró el título absoluto directamente.

¡𝐋𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚𝐬!⚽️🤝🏼 Mediante una carta dirigida al presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo llegar sus felicitaciones al Club Universitario de Deportes Femenino por la obtención del título nacional, destacando el esfuerzo y la dedicación del equipo a lo largo de la temporada. — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) November 25, 2026

Ante la magnitud de este logro deportivo alcanzado en la cancha de su clásico rival de toda la vida, el titular de la FIFA dirigió una misiva oficial a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. En dicho documento institucional, el directivo suizo expresó su satisfacción por la consagración del elenco femenino universitario.

En el inicio de su pronunciamiento dirigido a la máxima autoridad del balompié nacional, Gianni Infantino saludó especialmente a la institución de Ate por levantar el trofeo. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a las nuevas campeonas de Perú, el Club Universitario de Deportes Femenino”, manifestó el mandatario internacional en su mensaje oficial enviado.

Asimismo, el presidente de la FIFA valoró la constancia y el trabajo silencioso que realizaron las jugadoras, el comando técnico y los dirigentes cremas para dominar el certamen. “Sus incansables esfuerzos y resultados a lo largo de la temporada han dado sus frutos y les han permitido ganar este importante título”, agregó Infantino con reconocimiento.

Universitario se proclamó campeón nacional de la Liga Femenina. (Foto: Universitario)

En esa misma línea de reconocimiento, el máximo directivo del fútbol mundial extendió su saludo a todos los integrantes de la entidad merengue por la conquista obtenida. “Enhorabuena a todos los miembros del equipo y del club por este gran logro”, complementó en el documento, destacando el mérito colectivo de las flamantes monarcas del país.

Finalmente, Infantino aprovechó el cierre de su mensaje para felicitar también a Agustín Lozano por el impulso brindado a esta disciplina. “A la vez que le agradezco a usted y a su Federación su continuo apoyo, su trabajo y su dedicación al desarrollo del fútbol femenino en su país, espero volver a verle pronto”, concluyó.

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