El fútbol mundial despertó este viernes 31 de julio con una noticia que entristeció a los aficionados, tras conocerse el sensible fallecimiento de Franco Baresi, defensor italiano considerado leyenda para la Selección Italiana, para el AC Milán y para los que disfrutaron de su firmeza en la zaga, que hoy ven un ciclo completamente cerrado. Hoy en Depor, recordamos la vez que pisó suelo peruano para la clausura de una de las academias franquicia ‘rossonera’ donde habló del fútbol peruano y elogió al futbolista nacional.

La lamentable partida del histórico capitán ‘rossonero’ a los sesenta y seis años de edad motivó un profundo y emotivo pronunciamiento de la institución milanesa. El cuadro italiano utilizó sus canales oficiales para despedir a su ídolo máximo, asegurando que su imborrable recuerdo permanecerá eternamente presente.

El experimentado zaguero forjó una trayectoria legendaria defendiendo la camiseta de su país en ochenta y dos compromisos oficiales. Su máximo logro internacional llegó al coronarse brillante campeón en el Mundial de España 1982, consolidándose rápidamente como un indiscutible referente defensivo mundial.

En el año 2015, el subcampeón de Estados Unidos 1994 arribó sorpresivamente a territorio nacional con un gran propósito formativo. El eterno defensa llegó para clausurar oficialmente el exitoso ciclo de verano de la primera escuela milanista implementada en nuestra capital.

Con la clara consigna de supervisar detalladamente el trabajo en las divisiones menores, el italiano agradeció todo el esfuerzo local. “Estoy contento de ver que en Perú se encuentra el equipo... ayudando a los chicos peruanos en su etapa deportiva”, declaró el histórico central.

Durante su estadía, el exfutbolista recordó con muchísima nostalgia a la selección peruana que compitió en aquel Mundial ochentero. “Vi jugar a Uribe, Barbadillo, Cubillas; todos eran grandes jugadores, muy buenos, inclusive algunos jugaron en Italia”, resaltó en su multitudinaria conferencia limeña.

El legendario zaguero también destacó la enorme importancia de integrar ambas culturas balompédicas para potenciar el talento emergente. “Para nosotros es importante que tanto nuestra forma de juego, como el juego de ustedes, se acoplen para darle forma a los jóvenes”, enfatizó.

Franco Baresi clausuró las clases de la Escuela del Milan. (Foto: Fernando del Pozo)

La clave para que el fútbol peruano crezca

En esa época, la Selección Peruana aún soñaba con volver a una Copa del Mundo, por lo que el astro italiano no dudó en dejar un mensaje de esperanza que, hasta ahora, podría usarse como guía para lo que necesita el país para volver a una cita mundialista.

“Es fundamental que el sistema en general apunte hacia el mismo lado. Campeonatos, dirigentes, jugadores, todos. Es muy importante el roce internacional, acumular experiencias de los diversos torneos europeos, la competitividad”, aseguró en entrevista con El Bocón.

Finalmente, Baresi dejó un valioso consejo para el ansiado desarrollo deportivo nacional, algo que todavía sigue siendo un punto de mejora en el fútbol peruano. “Desde chicos hay que formar al jugador, no solo en el juego, sino también en la mentalidad”, sentenció la leyenda.

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