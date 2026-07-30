El desarrollo del Torneo Clausura ha estado marcado por constantes y acaloradas polémicas arbitrales que han generado muchísima tensión entre los principales clubes que pelean por el ansiado campeonato nacional. Frente a este complejo y convulso panorama mediático, el experimentado delantero y capitán de Alianza Lima, Paolo Guerrero, decidió romper el silencio para pronunciarse al respecto. Buscando calmar completamente las aguas en el entorno del fútbol peruano, el atacante blanquiazul sorprendió a todos al brindar su respaldo absoluto al trabajo de los jueces.

El líder del vestuario victoriano reconoció abiertamente que pueden existir equivocaciones sobre el terreno de juego, pero destacó la postura institucional de brindarles las mejores condiciones. La directiva y el plantel mantienen un consenso general para permitir que los colegiados desempeñen sus funciones con la mayor tranquilidad posible en cada fecha.

El referente íntimo detalló la mentalidad que impera en los pasillos de Matute frente a este espinoso tema. “Vamos con la idea de todo el grupo, incluyendo a los directivos, de que ellos están haciendo un trabajo y confiamos en que puedan ejecutarlo de la mejor manera”, manifestó.

La CONAR publicó los audios de VAR en el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos (CONAR)

Asimismo, el histórico goleador nacional justificó las imprecisiones arbitrales como parte natural del desarrollo deportivo. “Sabemos que a veces hay errores humanos, es normal, pero nosotros tenemos que apoyarlos para que puedan hacer un buen trabajo”, sentenció el jugador para restar dramatismo a los fallos.

Guerrero reiteró firmemente que el único y gran compromiso de la plantilla es enfocarse netamente en el juego. “Como Alianza Lima apoyamos a los árbitros de la mejor manera y siempre vamos a tratar de ser los mejores jugadores dentro del campo”, agregó el delantero.

El ariete peruano enfatizó que la evaluación rigurosa de los referís le corresponde a otras instancias y no a los futbolistas. “Después, ellos ya verán. Nosotros tenemos que respaldarlos para que puedan desempeñar bien su función”, remarcó el líder aliancista, desligándose de cualquier reclamo airado.

La previa del partido con Sullana

Dejando atrás las controversias, el atacante analizó brevemente el inminente compromiso liguero de este fin de semana frente a Alianza Atlético en el campeonato. “Es un gran equipo, va a ser un partido muy difícil”, advirtió el experimentado artillero sobre la exigencia del cuadro rival.

Finalmente, el capitán dejó un mensaje sumamente claro sobre la ambición del grupo para mantenerse en la parte alta del torneo. “Tenemos que estar a la altura y no pensar en los errores arbitrales, que siempre van a estar. Lo importante es salir a ganar”, concluyó.

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