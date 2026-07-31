Pasadas dos fechas del Torneo Clausura 2026 el camino de Universitario se está pavimentando bajo dos sólidas victorias consecutivas, frente a rivales exigentes como lo fueron ADT y Cusco FC. Sin embargo, la planificación no ha terminado aún pues el libro de pases todavía tiene plazo para que los clubes puedan seguir haciendo fichajes, y es eso justamente lo que muchos hinchas ‘cremas’ esperan con ansias. Frente a eso, el entrenador Héctor Cúper fue quien tomó la batuta para aclarar la situación.

Después de varios rumores, el estratega no dudó en ser directo al comentar que sigue abierto a las incorporaciones dentro del plantel. “Hoy creo que vamos a necesitar a alguien más, sí, aunque yo tengo las alternativas como para que me pase algo en un partido ahora y por ahí tenga que improvisar a alguien, puede ser”, indicó a L1 Max.

Pero, no dudó en reconocer que, dentro del mismo, ha encontrado un respuesta positiva de sus dirigidos, pues han mostrado la predisposición de adaptarse a la posición en la que el ‘profe’ los requiera. “Lo puedo hacer porque incluso ya he hablado con algunos jugadores y mayormente son centrales que me pueden sacar del apuro, pero estamos esperando que llegue un jugador más”, agregó.

Héctor Cúper analiza la última incorporación de Universitario para el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)

Mucho se habla de nutrir el mediocampo, pero para dicho puesto ya habría llegado Piero Quispe buscando una nueva fórmula que funcione para los ‘cremas’. Si bien algunos esperaban a un ‘5’ que pueda desempeñarse mejor que Jesús Castillo, tras la salida de Ureña, el técnico mencionó que la búsqueda se hará para un lateral izquierdo: “Por ahí está el tema”.

Si bien, aún quedan algunos días más para que el mercado cierra y las aguas están calmas por las victorias consecutivas, el aficionado espera tener ya a su plantel listo, y eso puede ser perjudicial, según el entrenador: “Yo entiendo toda la ansiedad que pueda tener la gente. Ahora, si yo me contagio de esa ansiedad, lo más probable es que me equivoque mucho más de lo que me equivoco”.

“Yo entiendo que la gente quiera que ya vengan, que ya se solucione, que ya salgamos campeones, yo lo entiendo perfectamente, pero nosotros tenemos que mantener un equilibrio y una tranquilidad, porque si vamos a hacer las cosas desesperadamente, hay un 70, 80 por ciento que nos equivoquemos”, aseveró.

En lo que respecta a nombres que se filtraron durante los últimos días, Cúper no quiso confirmar nada, pero sí confesó que las negociaciones ya se están dando. “Hubo ofrecimientos, bueno, y hemos evaluado, y por supuesto que la decisión que se ha tomado, hemos preferido o esperar o comparar con lo que había y dije no, a ver, hay esto, hay lo otro, es mejor que no”, concluyó.

Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

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