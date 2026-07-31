El excelente momento deportivo que atraviesa Alejandro Hohberg defendiendo la camiseta de Cienciano tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana ha despertado muchísimo interés en el entorno nacional. Ante las destacadas actuaciones del experimentado atacante peruano, surgió rápidamente el fuerte rumor sobre la gran posibilidad de volver a verlo en un equipo grande como Alianza Lima. Sin embargo, tras conseguir una histórica clasificación internacional con el cuadro imperial, el habilidoso futbolista ofensivo decidió romper el silencio para aclarar su futuro profesional.

El popular ‘Enano’ fue consultado directamente sobre la opción de regresar a la institución ‘blanquiazul’ en el corto plazo. Frente a esta interrogante, el jugador priorizó el vínculo legal y el exitoso proyecto deportivo que mantiene vigente con la escuadra cusqueña durante esta exigente temporada.

Durante una reciente entrevista televisiva, el atacante nacional fue bastante tajante al referirse a su situación actual en el mercado de pases. “Yo tengo contrato con Cienciano, lo que te puedo decir es eso”, respondió firmemente en el programa ‘Estudio Fútbol’.

Cienciano celebra su clasificación a octavos de final de la Sudamericana Lanús. (EFE/ Martín Fonseca)

A pesar de su compromiso absoluto con el ‘Papá’, el futbolista confesó que manejó opciones reales para cambiar de camiseta. El delantero admitió que recibió importantes ofertas de otros clubes muy representativos de la capital en esta última ventana de transferencias.

No obstante, el extremo apostó por la continuidad de su buen momento en la altura. “Decidí quedarme porque me parece que está bueno lo que estamos haciendo. Siempre estamos con la expectativa de seguir manteniendo el buen momento”, puntualizó sobre su decisión.

Alejandro Hohberg ha sido convocado con Perú en los años 2016 y 2019. (Foto: Archivo GEC)

Su deseo de volver a la Selección Peruana

Por otro lado, su espectacular nivel en el torneo local y en la Sudamericana ha despertado nuevamente su anhelo de vestir la Blanquirroja. El experimentado jugador reconoció que trabaja incansablemente con la esperanza de recibir un futuro llamado a la selección peruana.

El atacante imperial no ocultó su inmensa alegría ante un eventual retorno a las instalaciones de la Videna. “Estaría lindo. Obvio que uno siempre busca eso y lo pretende... Hace tiempo que no estoy y no pierdo la ilusión”, declaró.

Finalmente, el extremo se refirió a la reciente visita del comando técnico nacional a los entrenamientos del club imperial. “Uno sabe que todos los domingos rinde un examen. Con ilusión de tener una nueva oportunidad”, apuntó el artillero para cerrar la entrevista.

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