GOL Caracol TV EN VIVO: cómo ver Colombia vs. Canadá por señal abierta y dispositivos móviles

GOL Caracol TV (EN VIVO | EN DIRECTO) es el canal encargado de transmitir el Colombia vs. Canadá, válido por amistoso internacional en fecha FIFA. Este duelo se disputará en el Red Bull Arena (New Jersey). Los dirigidos por Néstor Lorenzo continúan su preparación para el Mundial 2026 y se miden ante uno de los anfitriones de esta magno evento. El choque se desarrollará este martes 14 de octubre del 2025. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

Colombia atraviesa su mejor momento, manteniendo una racha invicta crucial bajo Néstor Lorenzo. El reciente 4-0 ante México valida su propuesta ofensiva y llena de confianza al plantel. Este amistoso es clave para consolidar automatismos tácticos antes del reinicio de las Eliminatorias.

El ataque colombiano se articula a través de James Rodríguez, el cerebro, y la explosividad de Luis Díaz por la banda izquierda. Colombia busca dominar la posesión con intención directa. Lorenzo aprovechará este duelo para evaluar variantes y dar rodaje a jugadores de recambio, asegurando la cohesión del grupo.

Canadá, por su parte, está en plena reestructuración bajo el técnico Jesse Marsch, con miras al Mundial 2026 como anfitrión. El equipo se caracteriza por una propuesta táctica muy física, centrada en la presión alta e intensa sobre la salida del rival. Estos amistosos son esenciales para infundir la agresividad táctica de Marsch.

El principal peligro canadiense reside en la velocidad de su ataque, liderado por el goleador Jonathan David y un mediocampo dinámico. El partido será un intenso choque de estilos: la presión asfixiante de Canadá contra la posesión y el desequilibrio individual de Colombia. La gestión de las transiciones rápidas será el factor decisivo.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo para seguir Colombia vs. Canadá?

Si quieres ver el partido de Colombia vs. Canadá en Gol Caracol, tendrás que hacerlo mediante Caracol TV. En señal abierta (TDT) lo encuentras en el 14.1 HD, 14.2 HD2, 14.4.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo por señal abierta?

Para sintonizar GOL Caracol en señal abierta, debes de ir al canal 14.1 en la mayoría de ciudades. Eso sí, en algunas puede ser 10.1 o 12.1, según la frecuencia local. Si no tienes TV por cable ni TDT, puedes usar una antena tradicional para captar la señal análoga de Caracol TV (aunque con menor calidad de imagen).

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo por cable?

Para ver GOL Caracol TV por cable y disfrutar del amistoso de Colombia vs. México en el país ‘cafetero’, puedes sintonizar distintas operadoras. En Claro TV: Canal 100 (SD) / Canal 500 (HD) y en DIRECTV es el Canal 132 (SD) / Canal 1132 (HD). Para los que tienen Movistar TV, está disponible en el Canal 5 o 705 (HD). Para ColoCable es el Canal 13 o 17 y en ETB es el Canal 107 (SD) / 1007 (HD).

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo por internet?

Gol Caracol transmite a través de la señal en vivo de Caracol Televisión. Solo necesitas conexión a internet y un navegador. Algunos operadores como Claro, Movistar y Tigo te permiten acceder a Caracol TV en vivo por internet si eres cliente de televisión (con usuario y contraseña).

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo en Colombia?

En Colombia, son tres modalidades disponibles para ver GOL Caracol TV, teniendo en cuenta que el canal pertenece a Caracol Televisión. En señal abierta debes de ir al canal 14.1 en la mayoría de ciudades. Eso sí, en algunas puede ser 10.1 o 12.1, según la frecuencia local. Por cable en Claro TV: Canal 100 (SD) / Canal 500 (HD) y en DIRECTV es el Canal 132 (SD) / Canal 1132 (HD). Para los que tienen Movistar TV, está disponible en el Canal 5 o 705 (HD). En internet, Gol Caracol transmite a través de la señal en vivo de Caracol Televisión. Solo necesitas conexión a internet y un navegador.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo desde Canadá?

Para GOL Caracol TV desde México necesitas un VPN. De esta manera, podrás ingresar a la web de Caracol Televisión y disfrutar del amistoso de Colombia vs. Canadá.

TE PUEDE INTERESAR



