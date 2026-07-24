Pedro Gallese continúa demostrando su vigencia en el fútbol sudamericano defendiendo el arco de Deportivo Cali de Colombia. A lo largo de este periodo, el experimentado arquero apenas encajó 16 tantos en 20 partidos y logró mantener su portería invicta en ocho oportunidades, cifras que respaldan su buen presente y justifica que esté en la mira de otros clubes.

Su buen momento deportivo ha despertado el interés de otras instituciones, y desde Chile trascendió que el entorno del ‘Pulpo’ estaría buscando su salida. En ese contexto, el portero de la selección peruana habría sido ofrecido a Colo Colo, el histórico cuadro ‘mapochino’ que conquistó la Copa Libertadores en 1991 y que actualmente evalúa alternativas para reforzar su portería.

El portal internacional AS confirmó esta posibilidad señalando: “¡Nueva alternativa para el arco de Colo Colo! Según supo AS, Pedro Gallese, histórico portero de la selección peruana, fue ofrecido al Cacique. Actualmente juega en Deportivo Cali y por estos días, además, ha sido vinculado a Alianza Lima”.

Ocurre que en los últimos días el cuadro chileno había llegado a un acuerdo con el arquero uruguayo Santiago Mele, quien venía de integrar la nómina de su país en el Mundial 2026, pero a última hora Independiente de Argentina se adelantó en las negociaciones y cerró su llegada. También corrió el rumor de Vozinha, arquero de Cabo Verde, como la principal opción para atajar en el ‘Cacique’.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, también podría atajar en Colo Colo. (Foto: Soccer Bullet)

Esta mención al fútbol peruano cobró fuerza en los últimos días tras circular diversas versiones que situaban a Gallese en la órbita de Alianza Lima. No obstante, la opción de volver a vestir la camiseta blanquiazul fue perdiendo impulso a medida que la directiva de Deportivo Cali dejó clara su postura respecto al futuro del jugador.

Desde la directiva del equipo colombiano fueron enfáticos al señalar que el guardameta mundialista forma parte fundamental de la planificación deportiva del club. Asimismo, recordaron que el golero nacional mantiene un contrato vigente que lo vincula formalmente con la institución ‘azucarera’ hasta el año 2027.

Por si fuera poco, la postura institucional fue respaldada categóricamente por el director técnico del equipo, Rafael Dudamel. En una reciente conferencia de prensa, el estratega fue tajante al abordar los rumores del mercado y sentenció: “La cláusula de rescisión del contrato de Pedro Gallese es innegociable”.

Con las contundentes declaraciones de Dudamel y el firme respaldo de la directiva caleña, Deportivo Cali da prácticamente por descartada la salida de su figura en el presente mercado de pases. Eso sí, todo podría cambiar si Colo Colo, o incluso Alianza Lima, profundizan su interés y se sientan a negociar con el cuadro colombiano. Todo puede pasar.

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