En medio de un proceso de renovación integral de su plantel —que recientemente sufrió la salida del colombiano James Rodríguez—, Minnesota United ha definido su nueva apuesta en el mercado de pases. La franquicia estadounidense aceleró las gestiones para sumar a sus filas al lateral derecho peruano Kluiverth Aguilar, confiando plenamente en poder recuperarlo futbolísticamente luego de la dura lesión que sufrió en su reciente paso por Europa.

Con la mira puesta en su puesta a punto, el cuerpo técnico ya diseñó una estrategia de rehabilitación específica e individualizada para el lateral. El plan de trabajo contempla un régimen de ejercicios entre el gimnasio y campo abierto, buscando asegurar una evolución progresiva. La directiva del Minnesota United confía en formalizar la firma de su contrato en el mes de noviembre de este año.

Al llegar a las instalaciones del club, Aguilar se enfocará de lleno en culminar la recuperación de la severa lesión que condicionó su físico por más de un año. Tras haber sido operado del tendón de Aquiles en junio de 2025, el área médica de la institución asumirá la etapa final de su rehabilitación, estimándose que obtendrá el alta médica definitiva hacia finales de este año.

El defensa tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Minnesota United. La negociación se facilitó gracias a que el futbolista posee la carta de libertad en su poder tras desvincularse del Lommel SK de Bélgica, respondiendo de inmediato con una postura positiva al interés del conjunto de la MLS.

Kluiverth Aguilar disputó 35 partidos oficiales con Alianza Lima antes de marcharse al Lommel. (Foto: Alianza Lima)

Este acuerdo le permite a Aguilar mantenerse firme en su objetivo de continuar en el fútbol del exterior, priorizando una propuesta que no solo apuesta por su talento, sino que asume el compromiso de acompañarlo en su recuperación. Con esto, el lateral da vuelta a la página tras el desafortunado problema físico que frenó momentáneamente su paso en el fútbol europeo.

La desafortunada rotura del tendón de Aquiles interrumpió abruptamente su etapa de ascenso en la Segunda División de Bélgica. Si bien le costó adaptarse al inicio en Lommel SK, con el paso de los meses mejoró hasta adueñarse de la titularidad de forma absoluta, antes de que la lesión provocara el término de su vínculo contractual.

Como se recuerda, Aguilar desembarcó en tierras belgas a préstamo como parte del plan de desarrollo trazado por el City Group. Dicho grupo se fijó en su potencial tras su irrupción en Alianza Lima y desembolsó una cifra cercana a los 2 millones de euros para adquirir su ficha, vinculándolo originalmente a la estructura del Manchester City.

El ascenso del lateral derecho comenzó a una edad muy temprana en las filas de Alianza Lima. Con tan solo 16 años y bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea, la joven promesa logró hacerse un espacio entre los titulares del cuadro blanquiazul, captando la atención del mercado internacional. De hecho, todavía está a tiempo de relanzar su carrera.

James Rodríguez dejó de pertenecer a Minnesota United tras el Mundial. (Foto: AFP)

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