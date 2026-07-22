Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol sancionara a Horacio Melgarejo con un año de suspensión por sus declaraciones tras el partido ante ADT por la Copa de la Liga, en Cienciano no tardaron en tomar una decisión respecto al futuro del entrenador argentino.
Lejos de pensar en una salida, la directiva del ‘Papá’ decidió mantener su respaldo al estratega. Según se conoció, el club ratificó la confianza en Melgarejo y en todo su comando técnico, cuyo contrato se mantiene vigente hasta finales de la presente temporada.
La institución cusqueña considera que la sanción no cambia el proyecto deportivo que viene desarrollando el entrenador desde su llegada, por lo que continuará formando parte del club, aunque no podrá dirigir desde el banco de suplentes en los torneos organizados por la Liga de Fútbol Profesional mientras dure el castigo.
Ante este panorama, Cienciano ya tiene definido quién asumirá las funciones a ras de campo. El encargado será Cristian Ruggeri, integrante del comando técnico, quien dirigirá al equipo durante los encuentros oficiales de la Liga 1 mientras Melgarejo cumple la suspensión.
Asimismo, la dirigencia imperial no se resigna a aceptar la resolución. El club ya presentó una apelación ante las instancias correspondientes con la esperanza de conseguir una reducción de la sanción y que el técnico pueda volver a dirigir antes de lo previsto.
La decisión llega en un momento clave para Cienciano, que afronta una exigente segunda parte de la temporada entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Precisamente, el conjunto cusqueño disputa los playoffs del torneo continental frente a Lanús.
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