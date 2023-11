Nuevos aires para Costa Rica. Gustavo Alfaro fue oficializado como nuevo director técnico de los ‘Ticos’, en reemplazo de Luis Fernando Suárez, quien fue cesado el pasado 21 de julio por malos resultados. El director técnico argentino tomará el mando para encarar el proceso de las Eliminatorias al Mundial México, Canadá y Estados Unidos 2026. Su última experiencia fue en Qatar 2022, dirigiendo a la Selección de Ecuador, escuadra con la que dio una buena actuación en fase de grupos, pero no llegó a clasificar hacia los octavos de final.

“Llegar a la selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Catar 2022, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”, declaró Alfaro en un comunicado de la FCRF.

En los próximos días, el estratega emprenderá el viaje hacia Costa Rica para tener su presentación oficial e incorporarse a los trabajos con el equipo. Su cuerpo técnico de confianza integrado por 3 asistentes técnicos, 2 preparadores físico y un entrenador de porteros.

Gustavo Alfaro dirigió a Ecuador en el Mundial Qatar 2022. (Foto: EFE)

”Ojalá logremos entre todos una selección que se identifique con el sentimiento de la gente, con el orgullo sublime que significa pertenecer y representar al país; que honre su pasado histórico y plantee un desafío concreto hacia su futuro”, afirmó el nuevo seleccionador.

Respecto a su llegada, el presidente de la Federación de Costa Rica de Fútbol, Osael Maroto, habló sobre la contratación de Alfaro: “La llegada de un entrenador con la calidad profesional y humana de don Gustavo que nos ilusiona mucho en medio de los procesos de cambio en que nos encontramos. Visualizamos que su conocimiento, preparación y filosofía de fútbol calzará a la perfección con los jugadores y con los aficionados ticos. Estamos muy contentos con su llegada”.





¿Cuál ha sido la carrera de Gustavo Alfaro?

Alfaro, de 61 años, buscará clasificar a Costa Rica al séptimo Mundial de su historia y cuarto de manera consecutiva. El entrenador viene de dirigir a Ecuador en el Mundial de Catar 2022, y anteriormente realizó su carrera profesional en el fútbol argentino al mando de equipos como Boca Juniors, Huracán, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Tigre, Arsenal, Rosario Central, San Lorenzo, entre otros.

En su palmarés figura el título de la Copa Sudamericana del 2007 y el Torneo Clausura argentino 2012 con el Arsenal de Sarandí; además, también logró la Superliga Argentina de 2020 y la Supercopa 2019 con Boca Juniors; entre otros logro de su exitosa carrera.





