Los malos resultados son un factor determinante para la continuidad de los directos técnicos y las Eliminatorias Sudamericanas 2026 han dejado a Bolivia, en cuatro fechas, en el último lugar con cero puntos; por esta razón, el principal señalado sería Gustavo Costas, actual estratega de ‘La Verde’. La continuidad del argentino es la mayor duda y, en las próximas horas, podría ser cesado de su cargo. Todo esto a pesar que señaló tener la confianza de los directivos para seguir.

La información surgió pasado el mediodía de este jueves, luego de las dos derrotas de la Verde en la última doble fecha de las Eliminatorias (ante Ecuador de local y Paraguay de visita). Bolivia, al mando de Costas, no pudo sumar puntos en las cuatro primeros partidos y registró su peor inicio en las clasificatorias bajo el actual formato.

El estratega argentino había mencionado después de la caída ante Paraguay que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, le había dado la confianza para seguir durante la semana; sin embargo, esta determinación parece haber cambiado en las últimas horas.

Al mando de Gustavo Costas, Bolivia lleva 0 puntos en 4 fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: EFE)





¿Qué dijo Gustavo Costas sobre la situación de Bolivia?

Luego de perder ante Paraguay (fecha 4), Gustavo Costas negó cualquier rumor sobre su salida de la Selección de Bolivia. El estratega puntualizó que el fútbol del país altiplánico necesita una mejor formación para poder destacar a nivel internacional.

“Los jugadores no son los culpables, sino la formación que no tienen. No hay inferiores y eso cuesta, duele eso. Si sabía que me traían por tres o cuatro partidos, no hubiera venido. No estaría pensando en eso (su salida de la selección) si me hubieran traído por 3 o 4 partidos no hubiera aceptado”, mencionó.





¿Qué se viene para Bolivia en las Eliminatorias?

La Selección de Bolivia recibirá a la Selección Peruana en el estadio Hernando Siles. Este compromiso está programado para disputarse el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 4:00 p.m. en tierras bolivianas). Será un duelo decisivo para ambas escuadras, que están en la última parte de la tabla de posiciones.

El día 21 de noviembre, ‘La Verde’ tendrá la misión de visitar a Uruguay en la ciudad de Montevideo, desde las 6:30 p.m. (hora peruana). Este choque también podría tener vital importancia ya que determina cómo será el cierre del año y el camino en las Eliminatorias al Mundial 2026.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR