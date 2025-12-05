Con el pasar de los días y la euforia por la obtención del tricampeonato aplacada, se comienza a dar paso a la planificación estratégica de Universitario, donde el ambiente ya no es de celebración, sino también de tensión por el armado del plantel 2026. Mientras la directiva busca refuerzos, la prioridad urgente se ha volcado a retener a las piezas que fueron vitales en la campaña pero cuyo futuro cada vez se ve menos asegurado. En medio de rumores de salida y la búsqueda de mayor protagonismo, el nombre de José Rivera se ha convertido en una carpeta importante sobre el escritorio de la gerencia deportiva, que ya ha tomado una decisión firme para evitar su partida.

La situación del ‘Tunche’ es particular, aunque el delantero tiene contrato vigente con la institución por todo el 2026, su continuidad no estaba garantizada. En las últimas semanas, se venía especulando con fuerza que el atacante buscaba una salida del club, motivado principalmente por la necesidad de sumar más minutos de juego.

Y es que el gran nivel que mantuvo Álex Valera durante la temporada le restó espacio en el once titular, limitando sus chances de mostrarse con la regularidad que él deseaba. Por lo cual, se estaba buscando la alternativa de que sea cedido a préstamo a algún club del interior donde pueda convertirse en titular habitual.

Universitario definió lo que hará con José Rivera para el próximo año. (Foto: @Liga1TeApuesto)

De hecho, durante el año no ha alcanzado una alta cifra de partidos jugados desde el pitazo inicial, salvo cuando alguno de los delanteros se ausenta, pero aún así -ingresando en los últimos minutos- su cuota de gol ha sido más que beneficiosa para los intereses del conjunto ‘merengue’.

Aunque no parezca, el delantero de 28 años ha sido una de las piezas más influyentes de la temporada. Rivera se las arregló para anotar un total de 12 goles en 30 partidos de la Liga 1. Su promedio de gol en los 1.259′ minutos que ha jugado, entre Liga 1 y Copa Libertadores, da un resultado sorpresivo de un gol cada 105 minutos jugados.

Esto equivale a 0.86 goles por cada 90 minutos de juego. Lo cuál es ya una cifra bastante alta, ya que indica que, aunque jugó 37 partidos (con un promedio de solo 34 minutos por partido), casi asegura un gol por cada partido completo que disputa siendo, en muchas ocasiones, el que ha definido un resultado completo a favor de la ‘U’.

¿Qué decisión tomará Universitario sobre el futuro del ‘Tunche’?

Frente a esto, la postura del área deportiva y del comando técnico es unánime: José Rivera es intransferible. Álvaro Barco, director deportivo, entiende que para afrontar el reto del tetracampeonato y competir dignamente en la Copa Libertadores, es indispensable mantener la base del equipo campeón y contar con un plantel amplio y de jerarquía, donde Rivera es visto como un actor principal.

Para blindar al jugador y convencerlo de quedarse, el club prepara una contraofensiva contractual. Según reveló el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, la directiva no se quedará de brazos cruzados. “Seguramente Universitario ofrezca pronto una mejora y extensión de contrato al ‘Tunche’ Rivera”, informó el comunicador.

La información también destaca una determinación política clave: “Sigue firme la decisión de no prestarlo”. Tras la obtención del título, el delantero fue fuertemente relacionado con un posible préstamo a FBC Melgar de Arequipa, un rumor que cobró fuerza en redes sociales. No obstante, la administración ‘crema’ tiene claro que bajo ningún concepto reforzarán a un rival directo en la lucha por el título con uno de sus mejores activos.

José Rivera ha marcado 12 goles en 37 partidos, en su mayoría ingresando desde el banco. (Photo by MARCOS PIN / AFP)

TE PUEDE INTERESAR