Se define el segundo finalista para la pelea del Perú 2. Este sábado 6 de diciembre, Alianza Lima vs. Sporting Cristal protagonizarán la semifinal de vuelta de los play-offs de la Liga 1 2025, en el Estadio Alejandro Villanueva. El duelo resolverá quién acompaña a Cusco FC para la definición por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

En un duro partido de ida, ambas escuadras nos dejaron un empate 1-1 en el estadio Nacional. Si bien Martín Távara abrió la cuenta desde el punto de penal, Hernán Barcos igualó las acciones en el segundo tiempo. De esta manera, todo se definirá en Matute.

Alianza Lima llega con la misión de ganar en casa para alivianar también el ambiente que se vive por la salida de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ no renovará su vínculo por decisión dirigencial, por lo que desde la hinchada han mostrado su desacuerdo.

En cuanto al plano futbolístico, para este partido verán el regreso de Carlos Zambrano a la escena titular y apunta a ser titular con Renzo Garcés en la zaga central. El ‘Kaiser’ vuelve luego de ser expulsado en el último partido del Torneo Clausura 2025 ante UTC en Matute.

Néstor Gorosito plantea también realizar algunas variante para hacerle frente a los celestes. En la delantera, Paolo Guerrero sería el titular, pero Kevin Quevedo volvería a ser uno de los extremos elegidos, en reemplazo de Alan Cantero que alineó en la ida.

Sporting Cristal, por su parte, quiere dar el golpe de visita y meterse a la final del play-off por el cupo de Perú 2. Con la baja confirmada de Luis Abram (y Christofer Gonzáles también en rehabilitación), Autuori podría mover algunas piezas, teniendo en cuenta de cómo planteó el duelo inicial.

En la zaga central, Miguel Araujo apunta a estar acompañado de Rafael Lutiger, tal y como se cerró el duelo del estadio Nacional. De esta manera, Nicolás Pasquini estaría ubicado como lateral izquierdo. En la delantera, la escena parece ser la misma con Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, válido por la vuelta de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.

TE PUEDE INTERESAR