El recordado y muy querido Jorge Cazulo se encuentra listo para iniciar la aventura más importante e ilusionante de su trayectoria profesional desde los banquillos. Luego de prepararse durante varios años integrando diferentes comandos técnicos, el ídolo absoluto de Sporting Cristal fue oficializado recientemente como el flamante director técnico del club Boston River. Este sorpresivo y gran anuncio institucional marca un hito fundamental para el popular ‘Piki’, significando su primera experiencia absoluta asumiendo el mando principal en la exigente primera división.

El estratega sudamericano asume las riendas de la institución uruguaya que viene atravesando un momento deportivo sumamente delicado, teniendo la enorme obligación de revertir rápidamente los malos resultados conseguidos durante las últimas jornadas.

Cabe recordar que el exfutbolista inició su camino formativo dirigiendo exitosamente en las divisiones menores de Sporting Cristal, logrando consagrarse campeón del torneo de reservas. Posteriormente, decidió ampliar su panorama internacional y migró hacia la Liga de Argentina para integrar el comando técnico liderado por el entrenador Mariano Soso en Defensa y Justicia.

Jorge Cazulo fue asistente técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia. (Foto: @ClubDefensayJus)

Tras culminar repentinamente esa experiencia en el balompié argentino debido a la salida del estratega Soso, Cazulo se encontraba esperando una gran oportunidad. Paralelamente, el cuadro de Boston River vivía una profunda crisis administrativa tras perder sorpresivamente a su director deportivo, quedando temporalmente bajo la gestión interina de Juan Delgado y un allegado.

En medio de esta enorme inestabilidad dirigencial, los constantes malos resultados precipitaron tomar cambios urgentes. La directiva del club decidió cesar inmediatamente al técnico Ignacio Ithurralde tras sumar cuatro derrota seguidas. La del último sábado frente a Progreso en Florida terminó siendo el verdadero detonante final.

Durante su segundo ciclo al mando del equipo, Ithurralde dirigió 31 encuentros oficiales, registrando apenas 11 victorias, 4 empates y 16 derrotas. El saliente entrenador había asumido el cargo para reemplazar a Israel Damonte, dejando un saldo general bastante lejano a su primera y exitosa etapa de 62 partidos en la institución.

Frente a este sombrío y adverso panorama deportivo, el gran objetivo de Jorge Cazulo será clasificar al equipo hacia las próximas competencias internacionales. Actualmente, el conjunto uruguayo marcha úndecimo en el Torneo Clausura con 8 unidades y se ubica decimocuarto en la tabla anual, distanciándose a 8 puntos de la anhelada zona de Copa Sudamericana.

¿Cuándo debutará Jorge Cazulo?

El nuevo director técnico debutará el próximo domingo ante Juventud de Las Piedras, partido que va a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Campeones Olímpicos en Florida. Tiene algún riesgo mínimo de descenso, pero sus chances de perder la categoría este año son casi nulas. Necesita sumar para no comenzar 2027 complicado.

De esa manera, el ‘Piki’ marcaría su primera experiencia como DT de una primera división, lo que ilusiona a los hinchas de Sporting Cristal, que desean verlo en un futuro retornar al Rímac para llevar las riendas de su equipo, tras varias temporadas sin poder campeonar.

TE PUEDE INTERESAR