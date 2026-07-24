Tras lo que muchos catalogaron como una “humillante eliminación” de la Selección Alemana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a manos de Paraguay, la federación teutona decidió dar un golpe sobre la mesa y concretar el anhelado regreso de Jürgen Klopp a los banquillos. El icónico estratega asumió el enorme desafío de devolverle la gloria a su país tras un largo periodo de sequía internacional, pero su esperada conferencia de presentación estuvo marcada por una contundente y explosiva advertencia dirigida directamente hacia la prensa local.

El exentrenador del Liverpool abandonó su cargo administrativo en el grupo Red Bull para asumir la conducción técnica del combinado nacional tetracampeón. Consciente de la inmensa presión mediática que rodea este exigente banquillo, el estratega dejó las reglas claras desde el primer instante para proteger a su círculo más íntimo.

Durante su intervención, el técnico lanzó un sorprendente ultimátum a los periodistas reunidos en la sala. “Si se portan mal y no dejan en paz a mi familia, me iré. Simplemente daré la espalda”, amenazó el estratega, dejando en evidencia su nula tolerancia ante posibles intromisiones en su vida privada.

Jurgen Klopp fue DT de Liverpool desde 2015. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el carismático entrenador confirmó que este será el último gran reto de toda su trayectoria profesional en los banquillos. “Jürgen Klopp no ​​tendrá ninguna carrera después de la selección nacional. Este es el punto culminante, el momento cumbre de mi carrera futbolística”, aseguró el técnico germano con total convicción.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el nuevo seleccionador recordó los duros episodios vividos por sus antecesores en el cargo. “No hago este trabajo por mí, lo hago por vosotros. Acepto este reto aunque he visto cómo habéis tratado a Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel”, disparó.

A pesar de la enorme ilusión que le genera este histórico nombramiento, reiteró que no dudará en dar un paso al costado si cruzan los límites éticos. “Me encanta este trabajo, pero siempre estoy preparado para dejarlo si es necesario”, avisó el timonel germano frente a los tensos micrófonos.

El comando técnico de Klopp estará conformado por Peter Krawietz, Pep Lijnders y Sven Bender. (Foto: Getty Images)

Para esta monumental tarea, el estratega estará respaldado por un comando técnico de su entera confianza, conformado por Peter Krawietz, Pep Lijnders y Sven Bender. Con este sólido grupo de trabajo, el entrenador buscará recuperar el prestigio perdido y posicionar nuevamente a la escuadra en la élite del fútbol mundial.

Finalmente, bajando un poco las tensiones iniciales, el director técnico se mostró optimista respecto al poder transformador de la pelota en la sociedad. Afirmó que la selección puede unir “a los alemanes como casi nada más” y confesó que “espera con ilusión esta tarea especial” en su país natal.

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