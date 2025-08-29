Tras su buen presente en Fluminense de Brasil, Kevin Serna fue considerado por Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección de Colombia, quien lo seleccionó en la pre-lista para los partidos ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias 2026. El exAlianza Lima se ilusionó con vestir por primera vez la camiseta de su país luego de varios años de trabajo, sin embargo no quedó en la lista definitiva generando la sorpresa del propio futbolista y de la mayoría de medios colombianos, que daban por hecho su llamado.

Lorenzo, exentrenador de Melgar de Arequipa, optó por citar al veterano delantero Dayro Moreno, goleador del Once Caldas y próximo a cumplir 40 años, quien además no era convocado desde la Copa América 2026. Por lo demás, la lista la comandan James Rodríguez y Jhon Arias, excompañero de Serna en Fluminense y actualmente en Wolverhampton de la Premier League.

La noticia, de hecho, causó la reacción inmediata de Kevin Serna, quien compartió un polémico mensaje en sus historias de Instagram con una frase en portugués. “⁠Mantén la calma, descansa tu corazón y créeme, el mundo gira y pone cada cosa en su lugar", dice la imagen compartido por el delantero de 27 años.

El mensaje que compartió Kevin Serna en su cuenta de Instagram tras no ser convocado en Colombia. (Foto: @kserna97)

De hecho, en lo que va de la temporada Serna fue clave, sobre todo en Copa Sudamericana y en el Brasileirao, con su aporte ofensivo: suma ocho goles y cuatro asistencias en 45 partidos, contando todos los torneos. Cabe precisar que también disputó el Mundial de Clubes con el ‘Flu’.

“No entiendo cómo Jorge Carrascal, que no juega casi nada en Flamengo, esté por encima de Kevin Serna”, publicó en ‘X’ el periodista José Orlando Asencio de El Tiempo, mientras que su colega Guillermo Arango de Win Sports posteó: “Increíble que un tipo como Kevin Serna del Fluminense no esté convocado a la Selección Colombia”.

A Serna le queda esperar la fecha FIFA de octubre y de noviembre para ver si puede meterse por fin en el universo de convocados de Néstor Lorenzo, a la espera también de que Colombia asegure su clasificación directa al Mundial 2026 en esta fecha doble: le saca cuatro puntos a Venezuela, hoy en zona de repechaje.

Kevin Serna llegó a Fluminense en 2024. (Foto: Getty Images)

Convocatoria de Colombia

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas (COL)

Deiver Machado – Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ING)

Jhon Arias – Wolverhampton (ING)

Jhon Córdoba – Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna (ITA)

Johan Mojica – Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla – Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – Bayern Munich (GER)

Luis Suárez – Sporting Clube (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

Richard Ríos – Benfica (POR)

Santiago Arias – Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton (ING)

