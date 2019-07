¡Nuevo 'bombazo' en el PSG! Leonardo no aseguró la continuidad de Mbappé y el Madrid aún sueña

Primero fue Neymar y ahora Mbappé. Al PSG se le podrían ir sus dos más grandes apuestas, y jugadores más caros en la historia del fútbol, en una sola temporada. Y nuevamente ha sido el director deportivo del club parisino Leonardo, el portador de malas noticias para los franceses al asegurar que no puede prometer la renovación del Kylian.

En entrevista con el medio francés 'Le Parisien', el director del cuadro parisino soltó el 'bombazo' del día al afirmar que no es prioridad para el PSG que Mbappé prolongue su contrato.



"No hay duda de si Mbappé es una prioridad o no. Está ahí y es muy importante para el club. ¿ Si debemos renovarlo? Nunca hago promesas. No quiero hacer una promesa al aire sin estar seguro de poder sostenerlo. Lo único que me interesa es lo concreto", dijo Leonardo.



Las palabras de Leonardo, desde luego, han caído bien en el Real Madrid, que estará atento al más mínimo movimiento para intentar 'pescar' al delantero de 20 años esta o la siguiente temporada. Aunque para ello tendrá que desembolsar una fuerte suma de dinero.



El Madrid debería pagar entre 230 y 250 millones de euros por los servicios del campeón del Mundial Rusia 2018. Si se concreta, será el jugador más caro de la historia luego de los 222 millones que abone el PSG por Neymar para sacarlo del Barcelona.



En el Bernabéu esperan recaudar esa suma de dinero o pasarla con jugadores que están descartados por Zinedine Zidane para así sacar al popular 'Donatello' del Parque de los Príncipes, y que los fanáticos blancos puedan verlo junto a Eden Hazard, Sergio Ramos y otras figuras.

