Lanús vs. Flamengo se enfrentan por la ida de la Recopa Sudamericana 2026, donde se ven las caras como campeones de la Copa Sudamericana y Libertadores de la temporada pasada, respectivamente. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

El partido de ida se disputará este jueves en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, conocida popularmente como la ’Fortaleza’, con el venezolano Alexis Herrera como árbitro. La revancha fue programada para el jueves 26 de febrero en el mítico Maracaná de Río de Janeiro (Brasil).

Lanús llega con el objetivo de hacer valer su condición de campeón sudamericano, un logro que le dio identidad competitiva y confianza. Tras consagrarse frente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana por penales, el equipo argentino quiere ampliar su palmarés continental con un título que aún no figura en sus vitrinas importantes.

Si bien el ‘Granate’ encuentra en su fútbol un sello de personalidad y cohesión, Flamengo ostenta un plantel con mayor experiencia en finales continentales y una enorme capacidad ofensiva. El rubro de partidos mano a mano le da al ‘Mengão’ el estatus de favorito, como lo reflejan algunas casas de apuestas que colocan al equipo brasileño con mejor chance de victoria en la ida.

Flamengo llega a este partido como campeón de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Reuters)

Flamengo de Filipe Luís llega para imponer su jerarquía. Aunque el extremo Gonzalo Plata no estará presente ante Lanús por sanción, el equipo mantiene una plantilla amplia y poderosa, consolidada por su reciente éxito en la Libertadores y por refuerzos que elevan su nivel competitivo en Sudamérica.

La Recopa Sudamericana es un clásico del calendario continental que mide a los campeones de los dos torneos más importantes de clubes en Sudamérica. Históricamente, los equipos brasileños lideran ligeramente en títulos frente a los argentinos, pero la racha reciente de definiciones mano a mano ha favorecido a clubes argentinos en distintos episodios de la competencia.

En el plano doméstico, Lanús llega tras una derrota reciente en el torneo argentino por 2-0 a manos de Independiente de Avellaneda, lo que plantea una cuota extra de énfasis y concentración para este desafío continental. Marcelino Moreno, entre otros protagonistas, es una pieza clave del ataque de Lanús y se espera que recupere protagonismo para este duelo.

Las hinchadas de ambos clubes ya viven la previa con intensidad. En Argentina se presume un estadio colmado y un ambiente caliente desde antes de la hora pactada, mientras que en Brasil la expectativa por traer la serie al Maracaná crece con cada noticia de fútbol sudamericano.

Lanús venció a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: EFE)

Lanús vs. Flamengo: horarios del partido

El encuentro entre Lanús vs. Flamengo se disputará este jueves 19 de febrero en el Estadio Ciudad de Lanús, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Lanús vs. Flamengo: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Lanús vs. Flamengo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿Dónde ver Lanús vs. Flamengo en Perú?

Lanús vs. Flamengo se podrá ver en Perú por la señal cerrada de ESPN, pagando alguno de estos servicios de cable: Movistar TV, Claro TV, WIN TV o DIRECTV.

¿Dónde ver Lanús vs. Flamengo en Argentina?

Lanús vs. Flamengo se podrá ver en Argentina por la señal cerrada de ESPN, además de su opción digital para PC y dispositivos móviles por Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Lanús vs. Flamengo en Colombia?

Lanús vs. Flamengo se podrá ver en Colombia por la señal cerrada de ESPN y el servicio de streaming de Disney Plus.

¿Dónde ver Lanús vs. Flamengo en Ecuador?

Lanús vs. Flamengo se podrá ver en Ecuador por la señal cerrada de ESPN y el servicio de streaming de Disney Plus.

¿Dónde ver Lanús vs. Flamengo en Venezuela?

Lanús vs. Flamengo se podrá ver en Venezuela por la señal cerrada de ESPN y el servicio de streaming de Disney Plus.

