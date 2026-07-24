El mercado de pases del balompié sudamericano continúa registrando importantes y sorpresivos movimientos en los banquillos, y esta vez todo apunta a que Liga de Quito finalmente ha encontrado al reemplazante ideal para cambiar el rumbo de su proyecto deportivo. Pensando en afrontar con las mejores armas la segunda mitad de la presente temporada, el conjunto ecuatoriano ya habría llegado a un acuerdo total con el experimentado entrenador argentino Gustavo Álvarez para que asuma inmediatamente como el nuevo director técnico del plantel profesional principal.

La dirigencia de la institución alba aceleró las gestiones durante los últimos días para asegurar la contratación del nuevo estratega. Según la información revelada por el periodista César Luis Merlo, ambas partes ya alcanzaron un entendimiento formal y solamente restan afinar algunos detalles documentales para su anuncio oficial.

El cuadro ecuatoriano había evaluado diversas alternativas de peso para ocupar este importante cargo directivo durante las últimas semanas. Entre las principales opciones resaltaba la posibilidad de contratar al experimentado técnico Gustavo Costas, pero las negociaciones se estancaron rápidamente debido a considerables diferencias económicas.

Gustavo Costas dejó Racing recientemente y está sin equipo. (Foto: Getty Images)

Ante este escenario, la directiva apostó de lleno por Álvarez, quien cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el fútbol continental. El último equipo del estratega sudamericano fue San Lorenzo de Argentina, donde permaneció durante tres meses y dirigió un total de trece compromisos oficiales.

Su etapa al mando del ‘Ciclón’ culminó de manera bastante abrupta a mediados del presente año. El entrenador argentino se vio obligado a presentar su renuncia irrevocable el pasado 22 de junio debido a constantes e insalvables diferencias con los altos directivos de la institución de Boedo.

Antes de su complejo paso por el balompié de su país natal, el técnico dejó una huella imborrable dirigiendo a la Universidad de Chile. Con el popular cuadro estudiantil logró coronarse campeón de la Copa Chile 2024 y levantó el codiciado trofeo de la Supercopa de Chile 2025.

🚨Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de Liga de Quito.

*️⃣Ya hay acuerdo de palabra entre las partes y en las próximas horas será anunciado de manera formal. #TratoHecho

ℹ️Para @StudioFutbol auspiciada por @1x_ecuador pic.twitter.com/NnmHh2V2yj — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 24, 2026

Asimismo, el estratega cuenta con un importante pasado en el fútbol peruano que respalda su vasta experiencia regional. Durante su recorrido profesional, el flamante director técnico albo tuvo la oportunidad de ponerse el buzo de mando dirigiendo tanto a Atlético Grau como al club Sport Boys.

Ahora, el nuevo entrenador tendrá el enorme desafío de mejorar el rendimiento del plantel en la LigaPro, donde marchan sextos dentro del primer hexagonal. Además, deberá preparar al equipo rápidamente para afrontar los exigentes octavos de final de la Copa Libertadores ante el Mirassol de Brasil.

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