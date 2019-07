Dani Alves criticó a Messi por sus declaraciones: “Hay una falta de respeto al equipo brasileño”

Lionel Messi encendió la polémica mientras se despedía de la Copa América. El capitán de Argentina denunció que el torneo estuvo armado para que Brasil lo gane. Dani Alves , su ex compañero en Barcelona, respondió al delantero.

El marcador de la selección campeona aseguró que “no está de acuerdo” con la estrella de la Albiceleste, según declaró en el programa Bem Amigos, emitido por Sport TV, el canal deportivo de la cadena O Globo.

“Los amigos no siempre tienen la razón. Eso es lo que dije. Él puede estar en un momento caliente, habiendo dicho eso. Pero no puedo estar de acuerdo con él”, manifestó Dani Alves sobre Messi.

El marcador derecho también señaló que las declaraciones del delantero argentino se pueden considerar como “una falta de respeto” contra los jugadores de la ‘Canarinha’ que ganaron el torneo en la cancha.

“Hay una falta de respeto por una institución, el equipo brasileño. Falta de respeto con una serie de profesionales que han renunciado a muchas cosas por el sueño de un título”, añadió Dani Alves.

“No es porque sea mi amigo que no voy a seguir la línea. Creo que él no tiene razón, y no voy a estar de acuerdo”, cerró el defensor sobre las palabras de Lionel Messi al finalizar la competencia de selecciones.

