El fin del contrato de Lionel Messi con Inter Miami encendió la expectativa por su futuro. Tras clasificar al Mundial 2026 con Argentina, no era un secreto que iba a buscar seguir vigente; sin embargo, se habló de un posible retorno a la Liga de Argentina para vestir los colores de Newell’s. El ‘10′ tomó una decisión de su futuro: renovó con el cuadro de la Major League Soccer (MLS) hasta 2028. La comodidad y hospitalidad del país se convirtieron en factores claves para esta decisión, teniendo en cuenta también la opinión de su familia, su motor de vida.

En entrevista con NBC News, Lionel Messi confesó por qué renovó su vínculo con Inter Miami, aumentando también la probabilidad de consumar su retiro en la MLS. En un adelanto de la conversación que se estrenará el próximo 27 de noviembre, el argentino se sinceró.

“No, la verdad que no. Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”, argumentó.

Sin dudas, la noticia de la continuidad de Lionel Messi es una alegría para la institución y también para los hinchas que fueron adoptando con el paso de las temporadas. Este anuncio tuvo como escenario el Miami Freedom Park Stadium, que será la casa de Inter en el año 2026.

Lionel Messi extendió su vínculo con Inter Miami. (Foto: Lionel Messi / Instagram)

En esta filmación, publicada en las redes sociales del club, se puede ser a Messi con un traje para estampar la rúbrica en un escenario que se encuentra en proceso de construcción. Para el club, no hubo mejor definición para este momento que decir: “Está en casa”.

Las palabras de Jorge Mas presidente de la institución, también reflejaron la gratitud por la predisposición del jugador: “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park”.

Otro miembro del club que celebró la firma fue David Beckam, copropietario de la franquicia, destacando: “Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol”.

Lionel Messi extendió su vínculo con Inter Miami. (Foto: Lionel Messi / Instagram)

¿Cuánto ganará Lionel Messi?

Aunque no se revelaron las cifras exactas del nuevo contrato, se estima que Messi mantendrá un salario superior a los 20 millones de dólares anuales, además de sus ingresos por acuerdos comerciales y su participación en la propiedad del club. La cifra lo mantiene como el jugador mejor pagado de la MLS.

Desde su debut en julio de 2023, Messi ha disputado más de 80 partidos con Inter Miami, registrando cifras impresionantes: 71 goles y más de 35 asistencias. Bajo su liderazgo, el conjunto rosa conquistó la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, logros que marcaron un antes y un después en la corta historia de la franquicia.

