No hay lugar en el mundo en que Lionel Messi no tenga seguidores. No importa el continente, no importa el país, siempre habrá alguien que aliente al futbolista argentino. El problema es cuando no se está al día sobre sus actividades, tal como ha ocurrido con un fanático de la ‘Pulga’, que viajó 2.000 kilómetros para verlo jugar con el Inter Miami sin conocer que el genio rosarino se encuentra de vacaciones y aún está lejos de estrenarse con la camiseta rosada del equipo de Florida.

Tal como se conoció en una pancarta que el mismo hincha mostró en la transmisión del partido, fueron 1.200 millas (casi 2.000 kilómetros) para ir a Philadelphia, donde jugaba el nuevo cuadro de Messi, aunque su sorpresa fue mayúscula tras llegar al estadio y ver las formaciones.

El fanático nunca se enteró que Messi no estaba convocado, y que todavía ni siquiera entrena con sus nuevos compañeros. Como era de esperarse, su decepción fue mayúscula. Mientras tanto, el crack argentino se encontraba en Rosario participando, con tres goles anotados, en la despedida de su amigo Maxi Rodríguez.

Como era de esperarse, el caso de este seguidor de Lionel Messi no tardó en viralizarse en las redes sociales. El club Philadelphia Union, por su parte, le deseó un feliz viaje de regreso a casa.

Big yikes. Safe flight back! pic.twitter.com/t4oRMW4fBr — Philadelphia Union (@PhilaUnion) June 25, 2023





Inter Miami no levanta cabeza





El Inter Miami, a la espera de la llegada de Lionel Messi y Sergi Busquets, perdió este sábado por 1-4 en el campo del Philadelphia Union y sigue sin ver luz en la MLS estadounidense, en la que está hundido en la última plaza de la Conferencia Este.

Tanto Messi como Busquets, cuyo fichaje fue anunciado este viernes, no podrán debutar con el Inter Miami antes del 5 de julio, cuando abra la sesión de mercado veraniego de la MLS, y es muy probable que su estreno no se produzca antes del 21 de julio en el partido de la Leagues Cup contra el Cruz Azul.

El Inter Miami sufrió su séptima derrota consecutiva y apenas ganó cinco de sus 18 partidos este año. Es colista con quince puntos y está a once puntos de los puestos de playoffs.





