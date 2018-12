Luka Modric se impuso y ganó el Balón de Oro 2018, premio individual que entrega la revista France Football. Este año fue uno de sus mejores al ganar la Champions League por tercera vez consecutiva en Real Madrid y ser considerado el mejor jugador del pasado Mundial en Rusia.

Si bien es cierto que con el pasar del tiempo Luka Modric perfeccionó su técnica, no siempre hubo gente que confió plenamente en sus habilidades, sobre todo de pequeño. Y es que por su tamaño, el popular 'Pony' fue juzgado que no iba a alcanzar el éxito en el deporte rey. Así lo afirmó en entrevista con GQ.

"Cuando era pequeño, jugando en un club de Bosnia, decían que no iba a triunfar. También en el Dinamo Zagreb tuve que oír que no ida a dar nivel. Todas esas cosas hacen a uno más fuerte. Debo agradecer a las personas que siempre me han apoyado para alcanzar lo que tengo ahora", dijo Modric.

También, expresó que le hacía "feliz que la gente haya reconocido" todo lo que ha logrado en su carrera deportiva. "Ganar tres Champions seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial era algo casi inimaginable. Sólo entonces otros se han dado cuenta de que el fútbol no es solo goles, goles y goles", comentó.



Luka Modric ya se prepara para el partido de este sábado frente al Al Ain por la final del Mundial de Clubes. Los dirigidos por Santiago Solari vienen de vencer 3-1 al Kashima Antlers en la ronda pasada.

(Con información de EFE)