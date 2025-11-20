En el último tiempo, el consumo del fútbol ha cambiado a nivel mundial. Desde que la piratería se instaló como una problemática casi imposible de erradicar, las ligas han intentado combatirla de diferentes maneras, buscando que el público mire las transmisiones de los partidos por los canales oficiales y no emplee canales digitales piratas y de dudosa procedencia. En medio de este panorama, desde Argentina un personaje importante del fútbol español alzó su voz y dio una mirada crítica respecto a este asunto: Javier Tebas, presidente de LaLiga.

En el Olé Summit 2025, evento de ponencias ligadas al deporte y el fútbol organizado por Olé, el principal diario deportivo de Argentina, Tebas fue uno de las personalidades invitadas desde el extranjero y en una de sus intervenciones habló específicamente sobre el interés que genera actualmente el fútbol en la gente. Asumiendo que estos son otros tiempos y la forma de ver los partidos varió en comparación de lo que sucedía hace más de una década, hizo un análisis profundo.

“Yo prefiero que estén Messi, Cristiano, Mourinho, Guardiola, todos... Pero esa no es la clave para mantener el crecimiento. Los jugadores son efímeros, lo que te hace grande son los clubes y una buena competición”, indicó, tomando como referencia el argumento de la opinión pública que señala que, tras las partidas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de LaLiga, el interés de los que consumen fútbol español bajó muchísimo; para él no es así.

En esa misma línea, utilizó la Liga de Arabia Saudita como un ejemplo para poner su idea sobre la mesa. “Está el caso de la liga de Arabia, la que tiene grandes estrellas, pero no termina de arrancar como una de las mejores del mundo. En aspecto económico, ningún operador del mundo nos dijo nada de pagar menos por los servicios de transmisión tras la salida de Messi. Los contratos son de cinco, seis, siete años, entonces lo importante es que LaLiga siga siendo competitiva”, añadió.

Defendiendo el alcance que tiene LaLiga entre las principales competiciones de Europa, solo la puso por debajo de la Premier League de Inglaterra. “A nivel Europa, está la Premier League, pero luego venimos nosotros (España). Por debajo la Bundesliga, Serie A y liga francesa. También se ve en los seguidores y el engagement en redes sociales. Estamos creciendo cada día, marcando diferencia con otras competiciones y reduciendo la distancia con la Premier”, agregó.

Javier Tebas fue uno de los ponentes en el evento organizado por Olé. (Foto Santiago Garcia Díaz / Clarín)

Ahondando en el tema de la piratería, uno de los asuntos que más ha combatido a lo largo de los últimos años, Javier Tebas fue tajante al señalar este por su nombre: un delito. “Piratear es robar, eso ya estaba en las tablas de Moisés, en el séptimo mandamiento, entonces tampoco hacen falta reglas tan complicadas”, expresó.

Asimismo, felicitó que en Argentina la piratería esté siendo atacada desde muchos ángulos, con operaciones para desentrañar las empresas que están detrás de este problema. “Argentina de los países mas avanzados que hemos encontrado a la hora de entender el problema. Ha habido recientes operaciones de fiscalía de algunas empresas radicadas en Argentina que están siendo clave para luchar contra la piratería en el mundo”, comentó.

Según su mirada, el fortalecimiento de la piratería a lo largo de los años solo ha hecho que el fútbol sea cada vez más caro y el público tenga que pagar sumas que antes no se pagan para ver a sus equipos favoritos. “Si queremos vivir en un lugar en el que todo sea gratis, quizás tenemos que irnos a otro país del mundo. Estoy seguro de que si la piratería desaparece el fútbol seria mucho más barato”, acotó.

Finalmente, el presidente de LaLiga hizo hincapié en Magis TV, una plataforma de streaming que pasa los partidos de diversas partes del mundo de manera ilegal. “A Magis TV le queda poco. Ayer mandó a sus clientes un comunicado diciendo que dejaba de transmitir en España y Estados Unidos. No falta mucho para que llegue uno para Argentina también”, sentenció. ¿Será este el camino para que el fútbol pueda ganarle algo de terreno a la piratería?

El mundo del fútbol busca combatir la piratería. (Foto: Freepik)

