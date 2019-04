No vive sus mejores momentos en el Manchester Uniter, el DT de los 'Diablos Rojos', Ole Gunnar Solsjkaer, parece que no lo tiene en cuenta y el defensor argentino se la pasa en el banquillo de suplentes. El defensor, Marcos Rojo , ve ello como una piedra en su camino para regresar a la Selección Argentina y estar en la Copa América que se desarrollará en Brasil.

"Hablé con Scaloni y le comenté que me gustaría volver a estar. Él me contestó muy bien, que le meta, que él sabe lo que yo puedo dar. Yo acá estoy trabajando duro y si quiero estar en la Copa América tengo que jugar lo máximo posible. Sigo con ilusión y si no los alentaré como hincha", dijo Rojo en diálogo con Fox Sports.



Marcos Rojo quiere tomar esta posibilidad de regresar para el torneo en una forma de revancha por lo que sucedió en las últimas Copas América. "Nos ha tocado perder. La Copa América perdida en Chile fue un golpe mucho más duro que la del Mundial. En Brasil fue la primera final que jugábamos y obvio que dolió pero también fue una satisfacción llegar a ese partido. Las dos Copas América perdidas nos dolieron muchísimo. Duele en el tiempo", mencionó.



El defensor también habló sobre la renovación que se vive en el plantel argentino: "la gente y la prensa pedían un recambio. Ya era hora de que cambien pero tan brusco tampoco es bueno. Leo conoce a la mayoría de los que están", remarcó.

