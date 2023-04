Uno de los pasajes que marcó la final del Mundial Alemania 2026 lo protagonizaron Zinedine Zidane y Marco Materazzi. A poco para el término del partido que se disputó en el estadio Olímpico de Berlín, el exfutbolista francés perdió el control y sin importarle nada le aplicó un cabezazo a su par italiano. Semejante acción le costó la tarjeta roja del árbitro Horacio Elizondo y la postre la selección del gallo se quedó sin el título. Han pasado casi 20 años de ese momento y el exjugador de la ‘Azzurra’ ha revelado lo que le dijo a ‘Zizou’ para enloquecerlo.

“Zidane me ofreció su camiseta, le dije que no, que prefería a su hermana”, explicó Materazzi en declaraciones para Italian Football TV en un nuevo episodio de su podcast, en el que también trató los temas de momentos no contados de Jose Morinho, curiosidades de la selección italiana, entre otras cosas.

Cabe recordar que, hace unos meses, Zidane ya se había referido al cabezazo que le propinó a Materazzi. El entrenador francés confirmó que el italiano no se metió con su madre, pero sí hizo comentarios sobre su hermana que nada le gustaron.

“Ese día, mi madre estaba muy cansada. Tenía a mi hermana al teléfono varias veces al día. Para mí era una preocupación. Él (Materazzi) no me habló de mi madre. A menudo ha dicho que no insultó a mi madre. Es cierto. Pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento”, dijo a L’Equipe.

“En el campo ya hubo insultos. Todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó. Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. Fue sólo un segundo y se fue... Pero luego hay que aceptarlo. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, era más frágil”, agregó.

Aquella final de la Copa del Mundo, disputada el domingo 9 de julio en Berlín, fue el adiós de Zidane del fútbol profesional. Casi dos meses antes, se había despedido a lo grande del Real Madrid, pero en Alemania ocurrió todo lo contrario. Ahora ya sabemos por qué perdió la compostura.





Zidane, camino a las duchas tras ver la roja por el cabezazo a Materazzi.





