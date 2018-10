Fue la 'comidilla' del miércoles. La revista ‘France Football’ abrió una encuesta en su web para conocer las preferencias de los hinchas sobre quién debería ganar el Balón de Oro; sin embargo, para sorpresa de muchos, la encuesta fue retirada justo cuando Lionel Messi lideraba la misma con el 48% de los votos. El hecho, desde luego, se prestó para muchas especulaciones y diversas teorías.

Y no solo porque la 'Pulga' marchaba cómodo en ese primer lugar, sino porque los otros favoritos a ganar el galardón llegaban muy atrás: Mohamed Salah (31%) y Cristiano Ronaldo (8%). Incluso el 'The Best' de la FIFA Luka Modric, apenas tenía el 2%.



Luego de casi todo un día de confusión por lo ocurrido, la revista ha decido pronunciarse y dar a conocer los motivos de lo que pasó con la encuesta.

"Queridos lectores. Como ayer pudieron comprobar, nos vimos obligados a quitar el artículo: 'Encuesta: vote por quién, en su opinión, merece ganar el Balón de Oro 2018', debido a la creación de miles de cuentas falsas, a través de 'malware', que falseaban los resultados.



Nos gustaría recordar que esta encuesta, con fines puramente consultivos, obviamente no influye en el resultado final, ya que el Balón de Oro es, como siempre, otorgado por un jurado de periodistas especializados e independientes.



Gracias a todos por no haber malinterpretado un simple ‘incidente’ técnico más allá de nuestro control. Nos vemos el 3 de diciembre con el resultado final del Balón de Oro en categoría masculina y femenina, así como el Trofeo Kopa”.