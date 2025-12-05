Listo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, se pudo conocer cuál será el partido inaugural. México vs. Sudáfrica se verán las caras en el inicio de Copa del Mundo, la cual tiene a los aztecas como uno de los principales organizadores (comparte con Estados Unidos y Canadá). Este duelo significará el puntapié inicial de la competencia que cuenta con algunas novedades como la integración de 48 países. Conoce cuándo jugará y qué escenario es el elegido para la final.

Desde el estadio Azteca, México hará la labor de local en lo que tendrá una previa ceremonia de inauguración. El coloso de Santa Úrsula ha pasado por una serie de renovaciones para quedar en óptimas condiciones y albergar también lo que será esta cita del fútbol mundial.

Este partido se desarrollará el 11 de junio de 2026 y significará también la repetición de aquel partido inaugural en el Mundial 2010 que se realizó en tierras africanas. Ahora, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre apuntan a dar la sorpresa en casa, aunque con una expectativa distinta por parte de su público.

Para la edición de 2026, ambas escuadras quedaron ubicadas en el Grupo A, donde también compartirán escenas con un duro rival como es Corea del Sur. El siguiente contrincante saldrá del resultado del repechaje de Europa entre República Checa, Macedonia, Irlanda o Dinamarca.

Cabe resaltar que el país de México albergará 13 partidos (con tres ciudades elegidas), una cifra que reafirma su papel histórico como único país en organizar tres Mundiales y tres inauguraciones en la misma sede.

Es la primera vez que se repite un partido inaugural en una Copa Mundial, como ya había sucedido en el 2010 cuando la justa se llevó a cabo en la tierra de los ‘Bafana-Bafana’ en la misma fecha: 11 de junio. En esa ocasión, el hoy asistente de Javier Aguirre, Rafael Márquez, fue el encargado de emparejar el marcador y poner cifras definitivas en Johannesburgo.

México lleva siete debuts sin conocer la derrota en Mundiales (última derrota ante Noruega en Estados Unidos 1994) incluyendo una histórica victoria contra Alemania en Rusia 2018 y un empate ante la Polonia de Robert Lewandowski en la pasada justa mundialista.

¿Cuándo juegan México vs. Sudáfrica?

El partido de México vs. Sudáfrica se realizará el 11 de junio de 2026 desde el estadio Banorte, más conocido como Azteca. Con el horario aún por confirmar, significará el inicio de la cita mundialista teniendo a uno de los anfitriones como encargado de dar el puntapié inicial.

