México y Uruguay se ven las caras este sábado 15 de noviembre desde el estadio Corona de Torreón, en el primero de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en las dos escuadras. La idea es ir moldeando a los jugadores convocados para disputar el Mundial 2026.

México parte con muchas dudas para este partido, pero quiere dejar una grata impresión ante su público. El choque podría significar un termómetro para lo que se avecina el próximo año en la disputa del Mundial 2026. Los aztecas serán locales en sus partidos, por lo que quieren ir moldeando un equipo.

Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, México no gana hace 4 partidos, la última victoria fue en la final de la Copa de Oro de la Concacaf ante Estados Unidos (2-1). Los rivales fueron Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4) y Ecuador (1-1).

La buena noticia para México es el regreso de jugadores fundamentales como Edson Álvarez y Raúl Jiménez, ausentes en los compromisos de octubre. El liderazgo de Álvarez en la media cancha y la capacidad goleadora de Jiménez serán vitales para enfrentar a un equipo charrúa que llega en un gran momento.

Uruguay, por su parte, también quiere comenzar a moldear su lista de convocados para el Mundial 2026. En los últimos duelos, mostraron solidez defensiva que los llevó a conocer la victoria en repetidas ocasiones. Por esta razón, pondrán a prueba al cuadro azteca en su casa.

Bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, tiene una racha de cinco partido sin conocer la derrota. En los amistoso del mes de octubre por la fecha FIFA, vencieron a República Dominicana (2-1) y Uzbekistán (1-0).

Por otro lado, Bielsa ha mostrado una clara intención de renovar el equipo, integrando a talentos jóvenes y probando nuevos jugadores en los amistosos, incluso dejando fuera a figuras consagradas como Luis Suárez en ciertas convocatorias. Esto se refleja en la inclusión de jugadores jóvenes como Luciano Rodríguez y la consolidación de otros como Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

¿A qué hora juegan México vs. Uruguay?

México vs. Uruguay está programado para este sábado 15 de noviembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del domingo 16.

¿En qué canales ver México vs. Uruguay?

México vs. Uruguay se disputará en el estadio Corona de Torreón, con la transmisión de TUDN, Canal 5 y Azteca 7 en tierras mexicanas. Para suelo uruguayo, será visto en AUF TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

