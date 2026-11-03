El mundo fútbol se encuentra de luto, tras el deceso confirmado del futbolista español Jesús de Miguel, horas después de recibir un lamentable golpe por parte del golero ecuatoguineano Jesús Owono el último lunes. La desafortunada acción ocurrió durante el partido entre CD Tenerife y FC Andorra, por la Segunda División de España.

A sus 30 años, era el delantero del club de Canarias y había ingresado en el mencionado encuentro a los 57 minutos de juego, en un disputado juego que se suspendió en los instantes finales con el marcador 2-2, y esto fue lo menos importante, pues la tragedia generó un dolor inmenso en el campo del Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Una vez que se informó del fallecimiento del futbolista, inmediatamente se reportaron amenazas e insultos al portero del FC Andorra, quien se vio obligado a cerrar sus redes sociales, en el momento más duro no solo de su carrera deportiva, sino de su vida.

Incluso existió otro afectado por las manifestaciones violentas a través de redes sociales. Se trata del defensor FC Can Vidalet, Michel Owono quien, por compartir el apellido de Jesús, ha denunciado acoso y fuertes palabras de intimidación.

“En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra. Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús”, escribió en un comunicado.

Jesús de Miguel tenía 30 años y era delantero del CD Tenerife. (Foto: Alamy)

“Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad. Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo”, añadió.

Jesús Owono se encuentra en el ojo de la tormenta por la desafortunada acción con el fallecido Jesús de Miguel. (Foto: Instagram)

En esa misma línea, Michel Owono se dirigió al público en general para compartir un mensaje de reflexión en un duro momento para el deporte mundial. Además, agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas, a raíz de los comentarios violentos por el lamentable deceso de Jesús de Miguel.

“El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen calidad en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida. Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, que se han preocupado y que han defendido el resto en estos momentos tan duros. De verdad, se agradece de corazón. Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad”, finalizó.

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