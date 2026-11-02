Se confirmó que la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana le abrió un expediente a Pablo Guede y podría ser sancionado por discusión con Hernán Barcos. El DT de Alianza Lima tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos.
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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de perder por 3-2 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el martes 3 de noviembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
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