Pablo Guede. (Foto: GEC)
Pablo Guede. (Foto: GEC)

Se confirmó que la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana le abrió un expediente a Pablo Guede y podría ser sancionado por discusión con Hernán Barcos. El DT de Alianza Lima tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos.

En desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 3-2 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el martes 3 de noviembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS