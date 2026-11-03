Conmoción mundial. Este martes en horas de la mañana, el CD Tenerife confirmó el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, de 30 años, quien había ingresado el hospital a consecuencia de un duro golpe sufrido en el partido contra el Andorra, por la Segunda División de España. Todo esto a raíz de un fuerte impacto con el portero rival Jesús Owono.

Cuando ocurrió el choque el pasado lunes 2 de noviembre, el futbolista madrileño fue evacuado de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Jesús de Miguel terminó siendo ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en donde estuvo luchando por su vida durante las últimas horas.

Esta noticia ha significado un duro golpe para el Tenerife y todo el fútbol español, llegando a escala mundial por los múltiples mensajes de clubes y jugadores alrededor del globo que estuvieron al pendiente de la evolución de Jesús de Miguel cuando se hizo público su estado crítico.

La muerte de Jesús de Miguel ha generado conmoción alrededor del mundo. (Foto: CD Tenerife)

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, se lee en el duro comunicado del Tenerife.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agregaron.

El PSG fue uno de los primeros clubes en enviar sus condolencias: “Con enorme tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda”. Corinthians también se hizo presente con un mensaje de apoyo: “Corinthians desea mucha fuerza a los familiares, amigos y aficionados en este momento de luto y dolor”.

¿Cómo se produjo el golpe que provocó la muerte de Jesús de Miguel?

El choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel se dio en los minutos finales la segunda mitad del duelo entre el Tenerife y Andorra, correspondiente a la fecha 12 de la Liga 2 de España. El delantero madrileño perseguía una balón dividido en el área, sin percatarse que el portero Jesús Owono, siendo el último hombre, salió con todo y terminó impactándolo violentamente.

De Miguel quedó inconsciente en el campo de juego, apurando a los futbolistas y al departamento médico. Tras ser atendido, fue retirado del campo y el árbitro del encuentro, Manuel Pérez Hernández, suspendió el partido. Después de eso se esperaba alguna buena noticia tras su internamiento, algo que lamentablemente no sucedió.

Jesús de Miguel y el tremendo choque con el portero Jesús Owono. (Video: DAZN)

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