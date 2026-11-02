Roberto Mosquera valoró el triunfo aplastante de Sporting Cristal ante FC Cajamarca (5-0), que devolvió al cuadro celeste al primer lugar del Torneo Clausura, a falta del duelo pendiente entre Universitario y Sport Boys. De hecho, fue claro en reconocer que hubo un cambio en el entretiempo, pues el primer tiempo la ‘SC’ no pudo abrir el arco cajamarquino. “En el camerín hablamos y tuvimos paciencia, mesura, tocando la pelota, esperando los espacios que pueda dejar el rival. Me encantó que haya pasado esto antes de una semifinal, si llegamos, porque nos enseñó que la velocidad no puede convertirse en precipitación y cuando regresamos a nuestro juego, los goles comenzaron a llegar”.

Profundizando en el análisis del compromiso, el director técnico del conjunto rimense remarcó la importancia de mantener la calma en los metros finales. “La precipitación lo más probable es que dé ansiedad y termines las jugadas mal. Es un buen aprendizaje, no jugamos mal el primer tiempo pero nos faltaba bajarle un cambio”. Además, habló sobre la situación médico de Miguel Araujo tras salir sentido: “Le harán una resonancia, esperemos que no tenga nada pero tomamos precauciones y preferimos jugar con 10, esperemos que no haya rotura y ya se estará informando”.

Por otro lado, en relación con los incidentes acontecidos entre Pablo Guede y Hernán Barcos, el entrenador descartó que la institución vaya a presentar alguna denuncia o reclamo formal, señalando que la responsabilidad de evaluar posibles sanciones recae en la Comisión Disciplinaria. “Mi tema es solo fútbol, para mí eso está cerrado, nadie ha pedido nada. En ese tipo de cosas no hay que pedir nada porque hay autoridades que ven lo que está pasando y pueden tomar decisiones, yo solo veo la parte deportiva”, declaró en conferencia de prensa.

Además, el técnico de la escuadra bajopontina dedicó palabras de elogio a Martín Távara, quien fue clave para que Sporting Cristal logre sumar de a tres. “Sigue siendo el mismo, es un crack, sigo pensando que es el jugador que siempre necesita Cristal y cuando no está Yotún o Álvarez juega él y siempre lo hace bien, no se queja, nunca tiene mala cara o mala actitud”, apuntó.

Respecto a si sigue de cerca a Universitario de Deportes y espera una caída en su proximo partido ante Sport Boys, para ellos conservar el primer lugar, señaló que “nosotros estamos enfocados en lo que queremos, nunca he rezado para que pierda un equipo pero estamos atentos a los otros partidos, es lo normal en todos los entrenadores”.

Para finalizar, el DT celebró la alta cuota goleadora de Sporting Cristal. Cerró la conferencia concluyendo: “Es importante tener esta cantiad de goles porque son merecidos y habla mucho de la ambición del equipo que hace un gol y no para. Estamos en un momento grato, construido a base de esfuerzo, humildad, que ha costado pero ha valido la pena”.

Sporting Cristal goleó 5-0 a FC Cajamarca en el Alberto Gallardo. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de golear 5-0 a FC Cajamarca, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 7 de noviembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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