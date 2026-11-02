La polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede continúa generando repercusiones en plena recta final del Torneo Clausura. Esta vez, Carlos Zambrano volvió a pronunciarse sobre el episodio que protagonizaron su excompañero y su antiguo entrenador, dejando una declaración que muchos interpretaron como una indirecta hacia el delantero argentino. “Yo sé la realidad”, expresó el defensor de Sport Boys, alimentando todavía más la controversia.

El ‘Káiser’ habló después de la victoria de Sport Boys sobre Cusco FC, cuando fue consultado por una publicación que compartió días atrás en sus redes sociales. Aunque evitó mencionar directamente a Barcos o Guede, sus palabras dejaron entrever que reafirma lo que compartió en sus redes sociales. “Yo sé la realidad y creo que todos mis compañeros de fútbol saben cómo es la cosa. La gente de fútbol lo sabe”, señaló ante las cámaras de Fútbol en América.

La historia comenzó el pasado 29 de octubre, cuando Sporting Cristal venció por 3-2 a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo, por el Torneo Clausura 2026. Durante el encuentro, Barcos y Guede protagonizaron un fuerte intercambio de palabras que continuó después del pitazo final. Cuando ambos se dirigían a los camerinos, el entrenador argentino volvió a encarar al delantero y llegó a darle un pechazo, provocando un momento de tensión que tuvo que ser controlado por otras personas.

Tras el incidente, Guede intentó restarle importancia a lo ocurrido y aseguró que se trataba de una situación propia del fútbol. “No pasó nada. Eso es cosa de fútbol, queda ahí. Calenturas del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”, manifestó el entrenador de Alianza Lima. Sin embargo, el episodio siguió generando comentarios y cuestionamientos, especialmente por la reacción del técnico blanquiazul.

Carlos Zambrano jugó en Alianza Lima hasta comienzos de este 2026. (Foto: Carlos Zambrano)

En medio de la controversia, Zambrano publicó un mensaje en Instagram que llamó la atención de los hinchas. “La hipocresía me cansa. Me aburre la gente que habla de valores, pero los olvida en cuanto algo no le conviene”, escribió el defensor. La reflexión continuó con una frase que terminó alimentando las especulaciones sobre cómo terminó su relación con Hernán Barcos cuando coincidieron en Alianza Lima: “Porque al final, las máscaras se caen solas y ahí se ve quién realmente era luz y quién solo sabía brillar cuando lo miraban”.

Aunque el futbolista de Sport Boys no mencionó nombres, varios usuarios relacionaron su publicación con el conflicto entre Barcos y Guede. La interpretación tomó mayor fuerza debido a la relación que Zambrano mantiene con ambos protagonistas. Durante su etapa en Alianza Lima, el zaguero compartió vestuario con el ‘Pirata’, mientras que también tuvo un vínculo cercano con el actual entrenador blanquiazul.

Las diferencias entre Zambrano y Barcos ya habían sido tema de conversación durante sus años en La Victoria. En 2025, ambos protagonizaron un episodio relacionado con la cinta de capitán, cuando el delantero le pidió el brazalete al defensor durante un partido. Barcos reconoció posteriormente que se había equivocado al hacerlo de mala manera. Pese a ello, las especulaciones sobre una relación distante entre ambos continuaron circulando en el entorno del club.

Con sus recientes declaraciones, Carlos Zambrano volvió a colocar la polémica en el centro de la atención, aunque no confirmó que su mensaje estuviera dirigido específicamente a Hernán Barcos. El defensor dejó abierta la interpretación con sus frases y evitó profundizar en los detalles. Mientras tanto, el cruce entre el delantero de Sporting Cristal y Pablo Guede sigue generando repercusiones, en medio de una semana clave frente a una posible sanción contra el DT íntimo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos jugaron juntos en Alianza Lima. (Foto: Andina)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de vencer por 1-0a Cusco FC, Sport Boys volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Universitario, en el compromiso pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el miércoles 4 de noviembre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR