Pese a que en el último tiempo había perdido cierto protagonismo en Gremio de Porto Alegre, todo parece cambiar en el presente deportivo de Erick Noriega. El polifuncional futbolista peruano fue titular en el vital triunfo por 2-0 de su club sobre Atlético Mineiro, por la semifinal de ida de la Copa de Brasil, un torneo que en ese país es incluso más importante que una Copa Libertadores.

Además de ser uno de los jugadores más destacados del campo, se lució con un golazo para sellar el triunfo tricolor y pnesar en una posible final del mencionado torneo. Apenas a los 2 minutos del complemento, el ‘Samurai’ aprovechó un preciso servicio y remató de pierna derecha. Otro dato a resaltar es que, si bien su posición es de mediocampista de marca, sabe pisar el área rival para llevar peligro.

Noriega no solo fue titular, sino que también jugó todos los minutos del partido y todo esto ha generado una ola de elogios para el seleccionado nacional que ilusiona con llegar a su mejor versión para beneficio de su carrera y también para sumar con su experiencia al equipo de todos.

Uno de los periodista brasileños que destacó las cualidades del peruano fue Ianker Zimmer, periodista especializado en información de Gremio de Porto Alegre, quien incluso se animó a compararlo con el histórico futbolista alemán Franz Beckenbauer.

“Desde los primeros partidos de Noriega para Grêmio, me quedó claro: ¡contratamos al latino Beckenbauer! ¿Exageración? Podría ser.¡Pero el Samurai juega demaaaaaaais!“, escribió en su cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram Ianker Zimmer)

El encuentro de vuelta se jugará el sábado 7 de noviembre y el ganador disputará la gran final contra el club que resulte ganador del choque entre Palmeiras y Vasco da Gama. En esta serie, el ‘Verdao’ sacó ventaja por la mínima diferencia en la ida.

Franz Beckenbauer fue un futbolista alemán de época que mucho consideran que reinventó la posición de líbero en el fútbol y se convirtió en el símbolo de la elegancia y la inteligencia en el campo. Fue campeón del mundo como jugador en 1974 y como entrenador en 1990, además de ser capitán del Bayern Múnich y de la selección de Alemania Federal durante su mejor momento, ganando todo a nivel de clubes e internacional.

Apodado ‘El Káiser’ por su porte y autoridad, no era solo un defensor, era quien sacaba el balón jugado, organizaba el juego desde atrás y hacía ver fácil lo difícil.

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