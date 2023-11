Nacional vs. Peñarol se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 11 de noviembre de 2023 por la jornada 9 del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo en Clásico que se llevará a cabo en el estadio Gran Parque Central de la localidad de Montevideo. El partido está programado para las 4:30 de la tarde (hora de Uruguay y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus, VTV y GOL TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Nacional enfrentará a Peñarol en una nueva edición del clásico uruguayo (Video: @Nacional)

Nacional vs. Peñarol: posibles alineaciones

Nacional: Salvador Ichazo; Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta, Gabriel Báez; Yonatan Rodríguez, Francisco Ginella; Diego Zabala, José Alberti; Gonzalo Carneiro y Juan Ignacio Ramírez.

Peñarol: Guillermo de Amores; Matías Aguirregaray, Leo Coelho, Maximilaino Olivera, Lucas Hernández; Damián García, Sebastián Rodríguez, Sebastián Cristóforo; Franco González, Matías Arezo y Valentín Rodríguez.