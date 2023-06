Países Bajos vs. Italia se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por el tercer lugar de la UEFA Nations League. El duelo se jugará este domingo 18 de junio, desde las 8:00 a.m. (hora peruana) , en el estadio De Grolsch Veste. Países Bajos no la ha pasado nada de bien durante sus últimos compromisos. Tras su eliminación en la pasada Copa del Mundo no ha mostrado un gran rendimiento, lo que quedó plasmado en la dura eliminación por 2-4 a manos de Croacia. Italia le dará rodaje a una nueva generación que los impulse nuevamente a la elite, aunque cuando ha debido enfrentar a rivales fuertes, ha sumado derrotas, tanto frente a Inglaterra como la más reciente ante España, ambas por marcador de 1-2. No te pierdas la transmisión en la señal de ESPN y STAR Plus. Detalles y minuto a minuto en Depor.





Italia se prepara para enfrentar a Países Bajos. (Video: Twitter/ Italia)





Países Bajos vs. Italia: probables alineaciones

Justin Bijlow; Denzel Dumfreis, Lutsharel Geerstruida,Virgil van Dijk, Nathan Aké; Frankie De Jong, Mats Wieffer; Donyell Malen, Teun Koopmeiners, Xavi Simons; Cody Gakpo. Italia: Gianluigi Donnarumma; Rafael Tolói, Francesco Acerbi, Leonardo Bonucci; Giovanni Di Lorenzo, Davide Fratessi, Jorginho, Nicolò Barella, Leonardo Spinazzola; Nicoló Zaniolo, Ciro Immobile.