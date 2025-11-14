Paraguay y Estados Unidos se ven las caras este sábado 15 de noviembre desde el estadio Subaru Park, en el primero de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en las dos escuadras. La idea es ir moldeando a los jugadores convocados para disputar el Mundial 2026.

Paraguay llega a este partido con un presente sólido, producto de la reconversión del equipo con el arribo de Gustavo Alfaro. En las Eliminatorias, parecían quedar fuera de la Copa del Mundo; sin embargo, una serie de buenos resultados los metieron a zona de clasificación directa.

Con Alfaro al mando, en la última gira asiática dejaron ciertas dudas porque cayeron ante Corea del Sur (1-0) y empataron contra Japón (1-1). Ambos choques fueron partidos amistosos, válido por la fecha FIFA del mes de octubre del presente año.

La Albirroja llega con un equipo más completo, reforzado por jugadores como Miguel Almirón, Julio Enciso y Diego Gómez. La estrategia de Gustavo Alfaro se basa en una defensa sólida y una búsqueda constante del contragolpe. Además, el propio Alfaro ha confirmado al joven Orlando Gill como arquero titular, una apuesta interesante para darle minutos a nuevas figuras.

Estados Unidos, por su parte, clasificó de manera directa al Mundial 2026 por ser anfitrión del certamen. Esta situación ha influido en la preparación por la falta de partidos de rigurosidad, exceptuando su participación en la Copa de Oro, donde perdió la final contra México.

El equipo local llega con importantes bajas, incluyendo a jugadores clave como Christian Pulisic y Tyler Adams. Esto ha obligado al entrenador Mauricio Pochettino a experimentar con un plantel más joven, brindando una oportunidad a figuras como Gio Reyna.

La idea es probar nuevas variantes de cara al Mundial que se jugará en casa. Sin embargo, la ausencia de figuras consolidadas podría afectar la solidez del equipo en el campo, entendiendo que quieren comenzar a ganar una base.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Estados Unidos?

Paraguay vs. Estados Unidos está programado para este sábado 15 de noviembre desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del domingo 16.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Paraguay vs. Estados Unidos se disputará en el Subaru Park, con la transmisión de Tigo Sports y Disney Plus en tierras paraguayas. Para suelo estadounidense, será visto en Peacock, Telemundo Deportes, TNT y Universo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

