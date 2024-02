¿Qué partidos se juegan este domingo 4 de febrero de 2024? El ámbito futbolístico sigue en constante actividad. Hoy se espera un día lleno de emoción con encuentros que atraerán a numerosos seguidores. Los principales torneos europeos mantendrán su ritmo, con encuentros decisivos en LaLiga, donde el Real Madrid vs. el Atlético Madrid se verán las caras una vez más, con los ‘Blancos’ buscando revancha. Asimismo, en la Premier League, la Bundesliga y la Serie A también habrá partidos destacados. Además, en América, las ligas argentina, peruana y colombiana brindarán duelos apasionantes. A continuación, te proporcionamos detalles sobre los equipos participantes, horarios, canales de televisión y cómo acceder a la transmisión. ¡No te lo puedes perder!

Este domingo el fútbol no se detiene y se esperan partidos emocionantes en las diferentes ligas del mundo. En España, habrá un emocionante enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético Madrid por LaLiga, considerado como el desempate entre estos dos equipos que previamente se enfrentaron, con el Real Madrid como el primer ganador y el Atlético Madrid como el segundo. Además, se disputarán los encuentros entre Villarreal vs. Cádiz, Osasuna vs. Celta y Real Betis vs. Getafe.

En la Premier League, destacan partidos como el Manchester United vs. West Ham, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales. También habrá enfrentamientos intensos como el Chelsea vs. Wolverhampton y el Arsenal vs. Liverpool. En Italia, en la Serie A, se jugarán cuatro partidos, siendo el más esperado el encuentro entre Inter de Milán y Juventus.

En América, hay grandes partidos en Argentina y Colombia. En Argentina, River Plate se enfrentará a Vélez Sarsfield, mientras que Platense jugará contra Central Córdoba y Newell’s Old Boys se medirá ante Belgrano. En la Liga BetPlay de Colombia, Águilas Doradas Rionegro se enfrentará a Atlético Nacional en busca de sumar tres puntos, mientras que Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla buscarán seguir consolidando su posición en el torneo.





¿Qué partidos se juegan hoy, domingo 4 de febrero?

LaLiga

Villarreal vs. Cádiz CF: 08:00 a.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Osasuna vs. Celta: 10:15 a.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

Real Betis vs. Getafe: 12:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Real Madrid vs. At. Madrid: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Premier League

Manchester United vs. West Ham: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Chelsea vs. Wolverhampton: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Bournemouth vs. Nottingham Forest: : 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Arsenal vs. Liverpool: 11:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Serie A

Torino vs. Salernitana: 06:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Napoli vs. Hellas Verona: 9:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Atalanta vs. Lazio: 12:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Inter Milan vs. Juventus: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Bundesliga

VfL Wolfsburg vs. Hoffenheim: 9:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

RB Leipzig vs. Union Berlin: 11:30 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Ligue 1

AS Monaco vs. Le Havre AC: 7:00 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Stade Brestois vs. Nice: 11:05 a.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

O. Lyonnais vs. O. Marseille: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y STAR Plus.

Copa de la Liga Argentina

Deportivo Riestra vs. Barracas Central: 3:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: 5:10 p.m. (horario de Perú y dos horas más en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play, ESPN y STAR Plus.

Platense vs. Central Córdoba: 6:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más en Argentina) vía Fanatiz y AFA Play.

Newell’s Old Boys vs. Belgrano: 7:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports.

Liga BetPlay

Águilas Doradas Rionegro vs. Atlético Nacional: 6:10 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN Nuestra Tele.

Alianza Petrolera vs. Junior: 8:20 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN Nuestra Tele.





