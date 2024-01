¿Qué partidos se juegan este martes 16 de enero de 2024? La jornada promete ser inolvidable para los amantes del fútbol en todo el mundo. Los principales certámenes de Europa, desde la emocionante Serie A de Italia hasta la apasionante Copa del Rey de España, despliegan su magia en el campo, ofreciendo un festín para los hinchas del balompié. Además del fútbol en el Viejo Continente, Sudamérica ofrece algunos encuentros de preparación de pretemporada. A continuación, quiénes juegan, horarios, canales TV y dónde ver.

La vigésima jornada de la Serie A concluirá el martes cuando la Juventus se enfrente al Sassuolo en el estadio de la Juventus. El equipo Bianconeri necesita ganar para obtener los tres puntos y no quedarse atrás del líder, el Inter de Milán (51), que lo aventaja por cinco unidades.

En tanto, en los octavos de final de la Copa del Rey de España, Getafe recibirá a Sevilla, en el estadio Coliseum. Por su parte, el Athletic Club, de local, se enfrentará al Alavés, en el San Mamés. Se cierra el día, en este torneo, con el enfrentamiento de Tenerife vs. Mallorca en el Heliodoro.

Siguiendo en el Viejo Continente, en Inglaterra, juegan Brisol City vs. West Ham por la FA Cup, en el Ashton Gate Stadium. En el caso de Sudamérica, Santa Fe de Colombia se enfrentará a Monagas SC de Venezuela. Mientras que por el torneo amistoso Serie Río de Plata chocan: Danubio vs. Huracán, Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe y Colo Colo vs. Rosario Central.





¿Qué partidos se juegan este martes 16 de enero?

Serie A

Juventus vs. Sassuolo: 2:45 p.m. (hora en Colombia y Perú) vía STAR Plus y ESPN.

Copa del Rey España

Getafe vs. Sevilla: 2:00 p.m. (hora en Perú y 8:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y Movistar Liga de Campeones.

Athletic Club vs. Alavés: 3:00 p.m. (hora en Perú y 9:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y Movistar Liga de Campeones.

Tenerife vs. Mallorca: 10:00 p.m. (hora en Perú y 8:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y Movistar Liga de Campeones.

FA Cup

Brisol City vs. West Ham: 2:45 p.m. (hora en Colombia y Perú) vía STAR Plus.

Serie Río de la Plata

Danubio vs. Huracán: 3:45 p.m. (hora en Perú y 5:45 p.m. en Argentina, Uruguay y Chile) vía STAR Plus.

Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe: 6:00 p.m. (hora en Perú y 8:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Chile) vía STAR Plus.

Colo Colo vs. Rosario Central: 8:15 p.m. (hora en Perú y 10:15 p.m. en Argentina, Uruguay y Chile) vía STAR Plus.

AFC Copa Asia

Tailandia vs. Kirguistán: 9:30 a.m. (hora en Colombia y Perú) vía STAR Plus.

Arabia Saudita vs. Omán: 12:30 p.m. (hora en Colombia y Perú) vía STAR Plus.

Amistoso

Santa Fe vs. Monagas SC: 3:15 p.m. (hora en Perú y Colombia, 4:15 p.m. en Venezuela) vía STAR Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR