Cuestión de tiempo: en España revelan acuerdo total entre Real Madrid y Paul Pogba

No se quedará con las ganas. El 'culebrón' del mercado de fichajes de la temporada ha sido, sin dudas, el que han protagonizado Paul Pogba , Manchester United y Real Madrid. El cuadro inglés no puso todo de su parte en buscarle reemplazo al futbolista francés, y éste se vio perjudicado al no poder cumplir su sueño de llegar al Bernabéu. Al menos por ahora.

Según informan desde España, las buenas relaciones que mantuvieron el Madrid y el representante del jugador, Mino Raiola, durante las negociaciones, habrían dejado encaminada la llegada de Pogba a cuadro merengue... ¡para enero!



Si bien tanto el club español y el jugador esperan un milagro hasta el 2 de setiembre (fecha de cierre del mercado español) con el 'transfer request' de por medio, el portal 'Defensa Central' adelanta que Florentino Pérez le habría hecho la promesa a Pogba de ir por él en el siguiente mercado de fichajes.

La ventana de fichajes en Inglaterra se cerró este jueves y mientras el mercado esperaba la contratación de Milinkovic Savic, el jugador del Lazio, que abriría así la puerta a Pogba, el club de Old Trafford se centró en la salida de Romelu Lukaku al Inter de Milán.



Así, Paul Pogba tendrá que esperar unos meses para cumplir su sueño de jugar por el Real Madrid, que si algo tiene claro es que no dejará 'tirado' al francés solo por la poca predisposición que tuvo el Manchester United.

