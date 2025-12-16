Resto del Mundo
Premios The Best 2025 EN VIVO: minuto a minuto gratis para ver por FIFA Plus TV y ESPN
Los Premios The Best 2025 EN VIVO y EN DIRECTO, se entregarán este martes 16 de diciembre en Qatar. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por FIFA TV Plus, ESPN y Disney Plus.
¡Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025!
El golazo de Santiago Montiel tuvo lugar durante un partido de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina en mayo de 2025. El futbolista de Independiente metió golazo para que lo sufra Rivadavia.
¡Gianluigi Donnarumma fue reconocido como el mejor portero del mundo!
Temporada espectacular para el italiano que lo ganó todo con el PSG antes de marcharse al Manchester City.
¡Así fue el golazo de Lizbeth Ovalle!
¡Ovación para Lizbeth Ovalle! ????— Copa Mundial FIFA ???? (@fifaworldcup_es) December 16, 2025
Un gol merecedor del Premio Marta. ?????????
¡Lizbeth Ovalle se lleva el Premio Marta!
El premio con el que la FIFA reconoce el mejor gol del año en categoría femenina se lo lleva la centrocampista mexicana.
¡Premio al Fair Play!
Andreas Harlass-Neuking, integrante del cuerpo médico del Jahn Regensburg, equipo que milita actualmente en tercera división alemana, se llevó el Premio The Best al Fair Play al haber sido fundamental con su ayuda para salvarle la vida a un espectador el pasado mes de abril.
¡La mejor afición del mundo!
La hinchada del Zakho fie reconocida como la mejor del mundo según la votación de los Premios The Best 2025 de la FIFA. Este reconocimiento se da porque los aficionados lanzaron al césped durante el descanso de un partido de liga iraquí miles de juguetes que fueron donados a un hospital infantil.
¡La mejor portera del mundo!
Hannah Hampton, portera del Chelsea y de Inglaterra, se lleva el reconocimiento como la mejor del mundo según la FIFA. La guardameta fue una de las protagonistas que evitó que España se coronará campeona de Europa en la final, además de ganar un triplete con los 'Blues'.
A través de sus redes sociales, la FIFA comenzó a dar a conocer a los primeros premiados de los The Best 2025.
Más allá de los premios, The Best 2025 será también una plataforma de visibilidad para mensajes institucionales de la FIFA, vinculados al desarrollo del fútbol, la inclusión y el crecimiento del deporte en nuevas regiones. En ese sentido, la gala funciona como un escaparate global que trasciende lo estrictamente deportivo.
El sistema de votación combina la opinión de capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados. Este formato busca un equilibrio entre la mirada técnica y el sentir popular, aunque no está exento de debate. Cada edición reabre la discusión sobre criterios, contextos y el peso real de los títulos colectivos frente al rendimiento individual.
Un momento especial de la ceremonia será la entrega del Premio Puskás, que distingue al mejor gol del año. Como es habitual, la lista de nominados incluye anotaciones espectaculares desde distintos puntos del planeta, reflejando la diversidad y creatividad que ofrece el fútbol en todas sus categorías y geografías.
Los premios The Best también reconocen a los mejores porteros, una distinción que ha ganado peso en las últimas ediciones. Las estadísticas, la regularidad y las actuaciones decisivas en partidos clave serán factores centrales para definir a los ganadores, en un contexto donde el arquero ha dejado de ser solo un último recurso para convertirse en una pieza clave en la construcción del juego.
Otro de los focos estará puesto en los premios a Mejor Entrenador, tanto en fútbol masculino como femenino. La gestión de planteles, la capacidad táctica y la adaptación a contextos de alta exigencia han sido claves durante la temporada. En un año marcado por calendarios cargados y constantes ajustes, el rol del entrenador ha cobrado aún más protagonismo.
En la rama femenina, el premio The Best a la Jugadora del Año también genera enorme atención. El crecimiento sostenido del fútbol femenino ha elevado el nivel competitivo y la visibilidad mediática, y esta edición vuelve a reflejar esa evolución. Las actuaciones en ligas nacionales, competiciones continentales y torneos internacionales serán determinantes en una votación cada vez más seguida por el público.
El periodo evaluado incluye actuaciones en clubes y selecciones, lo que pone en valor no solo la regularidad, sino también la incidencia en los partidos decisivos. Este año, el debate ha sido especialmente intenso, con varios futbolistas que brillaron tanto en ligas europeas como en torneos internacionales.
La expectativa principal, como cada temporada, gira en torno al premio The Best al Jugador del Año, un galardón que reconoce el rendimiento individual más destacado del curso.
Para la FIFA, llevar The Best a Medio Oriente refuerza su estrategia de expansión y visibilidad en mercados clave, además de ofrecer un escenario moderno y de alto nivel para la ceremonia.
La elección de Qatar como sede no es casual. El país continúa posicionándose como un centro neurálgico del fútbol global tras la Copa del Mundo 2022 y diversas competiciones internacionales organizadas en los últimos años.
Los Premios The Best 2025 reunirá a las principales figuras del fútbol internacional. El evento, organizado por la FIFA, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario, no solo por los galardones, sino por el impacto simbólico que tiene en el cierre del año futbolístico.
Este martes 17 de diciembre, el fútbol mundial volverá a vestirse de gala con la entrega de los Premios The Best 2025, una ceremonia que se celebrará en el Katara Hall, ubicado en el complejo del hotel Fairmont de Doha (Qatar).
¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos al minuto a minuto de los Premios The Best 2025, donde conoceremos a los galardonados por la FIFA como los mejores del mundo.
¡Así fue el golazo de Santiago Montiel!