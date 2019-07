Un peso menos: confirman llegada de uno de los 'descartes' de Zidane a la Premier League

Y finalmente se inclinó por la oferta del Arsenal , donde pesó y mucho el proyecto que le presentó el también español Unai Emery. Dani Ceballos , otros de los 'descartes' de Zinedine Zidane para esta temporada en el Real Madrid jugará en la Premier League. Según adelanta el diario 'As' de España, el mediocampista de 22 años arribará a Londres el martes y pasará exámenes médicos ese mismo día para luego quedar listo y ser presentado. El volante llega cedido por una temporada.

El que será nuevo 'Gunner' tenía una importante oferta también del subcampeón de Europa Tottenham, pero las últimas conversaciones que sostuvo el jugador con Emery fueron claves para que el futbolista decida mudarse al Emirates Stadium, donde el entrenador español le ha prometido que jugará los 40 partidos del torneo y lo convertirá en el eje del centro del campo.



En el camino no solo se quedaron los 'Spurs', también el AC Milan, que según trascendidos habría ofrecido 50 millones por su ficha. El propio Sevilla, incluso, también había intentado ficharlo, aunque esta opción era más complicada por el pasado 'bético' de Ceballos.



Así, Ceballos no se incorporará al resto de la plantilla madridista en Estados Unidos, donde sus ahora excompañeros vienen disputando la International Champions Cup 2019.

El mediocampista, figura de España en el Europeo Sub 21 que conquistó 'La Roja' no destacó como hubiese querido en el Real Madrid desde que llegó en el 2017, proveniente del Betis.



Además, el jugador y Zidane tuvieron algunos encontrones. Cuando el francés terminó su primera etapa como DT del Madrid, el volante tuvo críticas hacia el francés e incluso le volvió a lanzar algunos 'dardos' hacia el final del curso anterior, donde dejó clara su posición.



" Quiero jugar en un equipo en el que me sienta importante, quiero demostrar que puedo competir en cualquier equipo de Europa", dijo Ceballos en junio antes del Europeo. "Empecé bien con Lopetegui pero luego pasé a un segundo plano. Lo más importante para un jugador es tener la confianza del míster", agregó.

Dani Ceballos. (Getty Images) Dani Ceballos. (Getty Images)

► Con Bale fuera del Real Madrid: Rondón, Paulinho y los megacracks que militan en la Superliga China [FOTOS]



► ¡Florentino pierde la paciencia! Explota con fichaje del Real Madrid por su estado físico [FOTO]



► "Jugar en Valencia es mejor que estar en el banco del Barcelona": el dardo de Jasper Cillessen



► ¡Guiño para Bale! El club que empezó a seguirlo en Instagram y es favorito para sacarlo del Real Madrid