Fue considerado el 'Nuevo Cristiano': Jesé Rodríguez reveló que en el Real Madrid se frustró su carrera

Con apenas 18 años, en el 2012, hizo su debut como profesional en el Real Madrid sustituyendo nada menos que a Cristiano Ronaldo. Por lo mostrado en las divisiones menores, el jugador canario prometía una gran carrera; incluso en España llegaron a compararlo con el crack luso o afirmar que sería su sucesor. Nada más lejos de la realidad. Jesé Rodríguez concedió una entrevista al medio portugués 'O Bola', en la que habló de su trayectoria y el momento clave que el considera como el que cambió su carrera.

Una lesión a los dos minutos

En el 2014, en su segundo partido como titular con el Madrid en la Champions League, Jesé sufrió una dura lesión apenas a los dos minutos del duelo ante el Schalke 04: rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, que lo dejó ocho meses sin pisar un campo de fútbol.



Volvió en un duelo frente a Copa del Rey en la temporada 2014-15, frente a la Unió Esportiva Cornellà en el que anotó uno de los cinco goles del Madrid.



Sin embargo, de ahí en más, no volvió a ser el mismo, y así lo ha reconocido.



" Sí, es cierto que estaba a muy buen nivel cuando tuve la lesión. Fue importante y me dejó mucho tiempo sin jugar, pero ya pasó. Lo importante es trabajar y estar preparado. Me veo bien, en forma y ansioso por estar a ese nivel o incluso mejor. Nunca he entrenado tanto", explicó el futbolista de 26 años.

Trotamundos

En el 2016 fue vendido al PSG, pero después de contar poco (por no decir nada) para Unai Emery, el futbolista fue cedido a Las Palmas, al Stoke City, al Betis y ahora al Sporting de Lisboa, su equipo actual.



Y precisamente con el equipo portugués, Jesé espera relanzar su carrera, y ayudar al equipo al que llegó gracias a las buenas referencias que le dieron Cristiano Ronaldo y Willy Carvalho.



"Para mí y para mucha gente, el Sporting es un gran club de Europa. Cuando llegó la posibilidad de jugar aquí me puse muy feliz. El deporte me da la oportunidad de estar contento y jugar al fútbol es lo que más me gusta. Vine con la intención de ganarme un puesto en los entrenamientos e intentar dar lo mejor de mí cuando juegue. La intención es y será ayudar al equipo a hacer las cosas bien, expresó.

