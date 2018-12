El Real Madrid , probablemente, perdió más que tres puntos en la derrota por 3 a 0 frente al CSKA Moscú por la Champions League en el Bernabéu. Los de Santiago Solari tal vez también perdieron a una de sus máximas figuras, Gareth Bale, quien se fue del encuentro muy adolorido y cojeando, a casi una semana del debut de los 'blancos' en el Mundial de Clubes 2018.

El galés sufrió un duro golpe en el tobillo derecho luego de un choque a los 64 minutos con Becao y Nababkin. El galés quedó golpeado y tendido en el césped lamentándose, por lo que fue necesario el ingreso del cuerpo médico. Pero ahí no quedó todo.



Bale intentó seguir por su propia cuenta, pero por más que intentó no pudo lograrlo y tuvo que salir del campo para ser vendado. Incluso la TV mostró la hinchazón en el tobillo del jugador. Sin embargo, pese a ello, Solari no lo sustituyó.



Aún no se conoce la gravedad de lesión de Gareth Bale pero desde luego las alarmas se han encendido en el Bernabéu, pues en una semana los de Solari debutan en el Mundial de Clubes, muy probablemente ante las Chivas en semifinales del torneo.