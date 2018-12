A muchos no caído bien las declaraciones de Toni Kroos , quien puede que haya pecado de sincero, ¿o de soberbio? El centrocampista alemán reconoció este miércoles, después del triunfo del Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes al Kashima, que no tiene "mucha idea" sobre su próximo rival, el Al Ain.



"Esperamos otro partido como el de hoy. Si jugamos con concentración la final, ganaremos. Sino, será difícil. En este momento, para ser honesto, no tengo mucha idea (sobre el Al Ain). Ahora tenemos días para preparar el próximo partido", afirmó en declaraciones recogidas por Real Madrid televisión.



Kroos también indicó estar muy "contento" por la victoria del Real Madrid y explicó que la primera parte del choque fue complicada, aunque tras el primer gol de Gareth Bale el encuentro cambió "y fue mucho más fácil".



"Aumentamos el ritmo, jugamos con más ritmo y merecemos estar en la final". agregó.



Por último, cuestionado por los tres goles de Gareth Bale, señaló que no sólo son importantes para el jugador galés: "Lo son para el equipo. A todos nos viene bien marcar tres goles. Para los delanteros es importante marcar. Tiene calidad y quizá le costó un poco cuando no estuvo al cien por cien. Ha jugado sesenta minutos porque volvió de una lesión y aprovechó muy bien su vuelta", concluyó. EFE.