Los capitanes del Real Madrid , Sergio Ramos y el brasileño Marcelo encaran en la final del Mundial de Clubes , ante Al Ain, la opción de conquistar su vigésimo título como madridistas para quedar tan solo por detrás de Paco Gento y Manolo Sanchís como los más laureados en la historia del club.



Gento firmó 23 títulos como leyenda del Real Madrid y Manolo Sanchís 21. Una generación que ha marcado una época, con Sergio Ramos y Marcelo siempre como indiscutibles, está a puertas de la gloria. Si vencen la tercera final consecutiva del Mundial de Clubes superarán a Iker Casillas y José Antonio Camacho.



"Puede ser mi título número 20 con el Real Madrid y junto a los de la selección serían 23, un número que no te imaginas cuando empiezas a jugar. Los vas logrando pero en el fútbol no hay tiempo para disfrutar y no paras a pensar", aseguró Ramos.



"Es un objetivo personal entrar en la historia del club como el jugador con más títulos y vamos por buen camino. Tengo una buena oportunidad de acercarme a Paco Gento. No me canso de ganar, me reseteo todos los años y ojalá lo ponga muy difícil a los que vienen por detrás" , sentenció.