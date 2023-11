Venezuela vs. Ecuador se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas, previo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. El duelo se jugará este jueves 16 de noviembre, desde el estadio Monumental de Maturín, a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). Ambas escuadras buscan sumar para seguir escalando posiciones en la clasificación general. La transmisión estará a cargo de Televen y TVES para territorio local. Para la visita, el choque será visto en El Canal del Fútbol. En Perú, por Movistar Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas los detalles de la transmisión en la web de Depor.

Venezuela en estas Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026 está invicto de local, en el Monumental de Maturín. En la última doble jornada “La Vinotinto” sumó cuatro puntos con un empate histórico en Brasil y la goleada a Chile. Por lo que se ubica en el cuarto lugar de la clasificación general.

Ese partido contra Chile fue el último que disputó, cuando ganó 3-0 con goles de Soteldo, Rondón y Machís. Ahora, contra Ecuador, en Venezuela, tiene tres victorias, una derrota y un empate, en los últimos cinco partidos. De la mano de Fernando Batista, buscarán seguir dando la sorpresa.

La selección de Ecuador ha demostrado que es una de las más fuertes para estas Eliminatorias CONMEBOL. Recordar que este combinado comenzó con tres puntos menos por la suspensión de Byron Castillo. Sin embargo, esto no ha pesado porque pudieron reponerse rápidamente y ya son sextos con cuatro puntos.

En las últimas dos jornadas de Eliminatorias sumó cuatro puntos, al derrotar a Bolivia y empatar, en casa, contra Colombia. Ese partido fue el más reciente que tuvo, un empate sin goles y muy difícil en la altura de Quito. Ahora, contra Venezuela en las últimas diez presentaciones tiene cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Ecuador?

Este partido entre Venezuela vs. Ecuador está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 5:00 p.m., según el horario peruano, tanto como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., en México a las 5:00 p.m., mientras que en España a la 11:00 p.m.

¿Dónde ver Venezuela vs. Ecuador por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Venezuela vs. Ecuador, programada para el jueves 16 de noviembre en el estadio Monumental de Maturín, será transmitida por la señal de Televen y TVES en territorio venezolano. También se podrá ver en El Canal del Fútbol (ECDF), en la región ecuatoriana. Por Movistar Deportes en Perú. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

Venezuela vs. Ecuador: posibles alineaciones

Venezuela : Rafael Romo; Wilker Ángel, Jon Aramburu, Yordan Osorio, Luis Mago; Tomás Rincón, Júnior Moreno, Yeferson Soteldo; Jefferson Savarino, Salomón Rondón y Josef Martínez.

: Rafael Romo; Wilker Ángel, Jon Aramburu, Yordan Osorio, Luis Mago; Tomás Rincón, Júnior Moreno, Yeferson Soteldo; Jefferson Savarino, Salomón Rondón y Josef Martínez. Ecuador: Hernán Galíndez; Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Angelo Preciado, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Kendry Páez, Ángel Mena; Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo.

Venezuela vs. Ecuador: ¿dónde juegan?

