Unitel es el canal encargado de transmitir el Bolivia vs. Corea del Sur, válido por amistoso internacional en fecha FIFA. Este duelo se disputará este viernes 14 de noviembre desde las 6:00 a.m. (hora peruana y 1 hora más en Bolivia) en el estadio Daejeon. La ‘Verde’ busca el triunfo en su gira internacional antes del repechaje rumbo al Mundial 2026. Atento a todos los detalles y descubre cómo verlo si te encuentras en tu hogar.

Bolivia llega a este partido con algunas bajas, a pesar que fueron convocados en la nómina oficial. Los nombres que no viajaron hacia tierras asiáticas fueron: Carlos Lampe, Antonio Melgar, Ervin Vaca y Robson Matheus. Todos juegan en Bolívar y, desde el club, esperaron que pase el partido del fin de semana ante The Strongest.

Sin la presencia de los cuatro convocados de Bolívar, la Selección de Bolivia, compuesta por ocho jugadores del plano local, viajó el sábado a Seúl, con previa escala en Sao Paulo (Brasil) y Doha (Qatar) para afrontar los amistosos con Corea del Sur y Japón.

La nómina inicial de 26 jugadores quedó reducida a 22 y con ellos se afrontará los dos compromisos. Por cuestión de tiempo y de trámites de visa no se convocará a otros futbolistas.

Bolivia finalizó séptima en la clasificación sudamericana con 20 puntos, dos más que Venezuela, que llegó a ubicarse en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en el octavo lugar con 18 unidades.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo en México, donde participarán otras cinco selecciones: una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

¿Cómo ver Unitel en vivo para seguir Bolivia vs. Rusia?

Si quieres seguir el partido entre Bolivia y Corea del Sur este será transmitido por Unitel y Fútbol Canal en territorio boliviano. Además, los suscriptores de FBF Play podrán disfrutar del encuentro por streaming oficial.

¿Cómo ver Unitel en vivo por señal abierta?

Para seguir el encuentro por señal abierta, solo debes sintonizar Unitel, que llega a todo el país a través de sus estaciones afiliadas. En La Paz se emite por canal 2 (2.1 HD), en Santa Cruz por canal 9 (9.1 HD) y en Cochabamba por canal 13 (13.1 HD). En otras ciudades como Oruro, Sucre, Potosí y Tarija también puede encontrarse entre los canales 2 y 13, según la frecuencia local.

¿Cómo ver Unitel en vivo por cable?

Si cuentas con servicio de televisión por cable, puedes acceder a Unitel a través de las principales operadoras nacionales. En Tuves, AXS y COTAP, el canal forma parte del paquete básico y transmite en señal HD para las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. También puedes encontrarlo en distintas frecuencias de acuerdo con tu región y proveedor local.

¿Cómo ver Unitel en vivo por internet?

Para seguir el partido por internet, puedes ingresar a la web oficial Unitel.tv, que ofrece su señal en vivo para todo el país. Solo necesitas conexión estable a internet para disfrutar del partido desde cualquier dispositivo. También está disponible la señal de FBF Play, la plataforma de streaming oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, donde puedes acceder con tu cuenta registrada.

¿Cómo ver Unitel en vivo en Bolivia?

Para ver Unitel en vivo en Bolivia, solo debes sintonizar su señal abierta desde cualquier televisor con antena TDT o tradicional. En La Paz se encuentra en el canal 2 (2.1 HD), en Santa Cruz por canal 9 (9.1 HD) y en Cochabamba por canal 13 (13.1 HD). En otras regiones como Oruro, Sucre, Potosí, Tarija y Trinidad, la frecuencia puede variar entre los canales 2 y 13, según la localidad.

¿Cómo ver Unitel en vivo desde Corea del Sur?

Si te encuentras fuera del país, puedes seguir la señal de Unitel.tv desde cualquier lugar del mundo mediante el uso de una conexión VPN configurada con ubicación en Bolivia. De esta forma, podrás acceder a la transmisión oficial y disfrutar del encuentro amistoso en tiempo real.

