¡Contraataque letal! Brian Rodríguez anotó el 3-1 de Uruguay contra Noruega por Mundial Sub 20 [VIDEO]

No perdonó. Brian Rodríguez fue el encargado de sellar el triunfo de Uruguay sobre Noruega en esta primera jornada del Grupo C del Mundial Sub 20 2019 en Polonia. El extremo del conjunto 'Celeste' se lució con una muy definición en el área tras un contraataque letal para anotar el 3-1 de los suyos en el imponente Stadion Widzewa.

La jugada previa a la tercera anotación de Uruguay en el partido se produjo a los 86 minutos, luego de una gran acción ofensiva de los 'Celestes' que inició con una pase en profundidad de Nicolás Schiappacasse a los pies Rodríguez. Acto seguido, el '11' uruguayo definió solo frente al portero y mandó a guardar la pelota a lo más profundo de la valla contraria.

Brian Rodríguez anotó el 3-1 de Uruguay contra Noruega por Mundial Sub 20. (YouTube)

Sabedores del resultado del duelo Honduras vs. Nueva Zelanda, también por el grupo C, saltarán al césped del estadio de Lodz, el de la final del torneo, Uruguay y Noruega. El combinado 'charrúa' encara el torneo con el objetivo de dar un paso más respecto al cuarto puesto cosechado en Corea del Sur luego de caer ante Italia en el partido por el tercer puesto.



Su primera piedra en el camino será la enigmática selección escandinava, que encara su tercera presencia en un Mundial Sub-20, después de estar ausente desde 1993. Noruega ocupó el quinto puesto en el Europeo Sub-20 de Polonia, ganando a la vigente campeona del mundo Sub-20 Inglaterra en el play-off clasificatorio (3-0).



